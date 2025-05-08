سياسة | عربي | سوريا

إسرائيل تعلن تشغيل منشأة صحية “لعلاج مصابي الدروز” جنوب سوريا 

منذ ساعة واحدة

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القدس: قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه باشر بتشغيل منشأة صحية في قرية “حضر” بمحافظة القنيطرة جنوب سوريا، بدعوى “معالجة مصابين من الطائفة الدرزية”، ضمن منطقة سيطر عليها في أعقاب إسقاط نظام البعث أواخر العام الماضي.

وقال الجيش في بيان عبر منصة “تلغرام”، إنه باشر بتشغيل “منشأة ميدانية للتصنيف الطبي للمصابين في جنوب سوريا، في منطقة قرية حضر”.

وأضاف: “تُعدّ هذه المنشأة جزءا من جهود متعدّدة ينفذها جيش الدفاع بهدف دعم السكان السوريين من أبناء الطائفة الدرزية، والحفاظ على أمنهم”، وفق ادعائه.

وأشار البيان إلى أن الجيش “يواصل متابعة التطورات وهو في حالة جاهزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات”.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد ادعت قبل يومين، أن نحو 30 مصابا من الطائفة الدرزية نقلوا خلال الأسابيع الأخيرة من جنوب سوريا إلى مستشفى في مدينة صفد شمالي إسرائيل.

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت إسرائيل الاستيلاء على المنطقة السورية العازلة “إلى أجل غير مسمى”.

واندلعت مؤخرا توترات داخلية بين قوات الأمن السورية ومجموعات “خارجة عن القانون” في مناطق يقطنها دروز، لتستغل إسرائيل الأوضاع وتنفذ غارات جوية تحت ذريعة “حماية الدروز”.

غير أن الرد جاء سريعا من زعماء ووجهاء الطائفة الدرزية، إذ أكدوا في بيان مشترك مطلع مايو/ أيار الجاري، تمسكهم بسوريا الموحدة ورفضهم التقسيم أو الانفصال.

لكن رغم عودة الهدوء والتوصل لاتفاق أمني ينزع فتيل التوتر، صعّدت تل أبيب انتهاكاتها لسيادة سوريا، وقصفت لأول مرة وبعد ساعات من بيان زعماء الطائفة الدرزية، محيط القصر الرئاسي بدمشق، ونفذت عشرات الغارات الجوية على مناطق مختلفة.

(الأناضول)

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