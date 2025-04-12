إسرائيل تعلن تطويق رفح وإكمال محور “موراغ”

قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه أنهى تطويق رفح، وإنشاء محور “موراغ” الذي يفصل بين المدينة وخان يونس جنوب غزة، في أحدث جرائمه ضمن حرب الإبادة التي يشنها على القطاع الفلسطيني.

وذكر في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: “أكملت قوات الفرقة 36 تطويق رفح”.

وأضاف أنه خلال الساعات الـ24 الماضية “استكملت القوات فتح محور موراغ الذي يقطع جنوب قطاع غزة بين رفح وخان يونس”.

جيش الاحتلال: أكملت قوات الفرقة 36 تطويق رفح

يأتي ذلك بعد كشف صحيفة “هآرتس” العبرية الخاصة، الأربعاء، أن الجيش يستعد لضم منطقة رفح التي تشكل خمس أراضي قطاع غزة “إلى المنطقة العازلة التي تحظر إسرائيل على الفلسطينيين الوصول إليها”، معتبرة تلك العملية “إبادة” للمدينة.

وقالت الصحيفة، آنذاك، إن المنطقة العازلة التي يستعد الجيش الإسرائيلي لإنشائها تبلغ مساحتها 75 كيلومترا مربعا وتقع بين محوري فيلادلفيا وموراغ، وتضم مدينة رفح والأحياء المجاورة لها.

ويقع محور موراغ بين مدينتي خان يونس ورفح جنوبي غزة، ويحمل اسم مستوطنة إسرائيلية كانت مقامة في القطاع قبل انسحاب إسرائيل منه عام 2005.

وفي 2 أبريل/ نيسان الجاري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تسجيل مصور: “نسيطر على محور موراغ، الذي سيكون محور فيلادلفيا الثاني”.

والخميس، اتهمت حركة حماس نتنياهو بفرض أمر واقع بمدينة رفح وعزلها مع قطاع غزة عن عمقها العربي.

وقالت في بيان إن “إعلان نتنياهو إنشاء ما أسماه (محور فيلادلفيا 2) وما يقوم به جيشه لفرض أمر واقع في مدينة رفح، وتهجير سكانها قسرا، وضمها إلى ما يعرف بالمنطقة العازلة على الحدود مع مصر الشقيقة، يؤكد أنه يستهدف عزل غزة بالكامل عن عمقها العربي”.

(الأناضول)