إسرائيل تعلن تعرض موقع “أرشيف الدولة” لهجوم سيبراني وحذف كثير من المعلومات

القدس: أعلنت إدارة أرشيف الدولة الإسرائيلية، الجمعة، تعرّض الشركة المضيفة لموقعها لهجوم إلكتروني، أسفر عن حذف كثير من المعلومات، وذلك بعد أيام من تدمير إسرائيل “الأرشيف المركزي” لقطاع غزة.

وقالت الإدارة على موقعها الإلكتروني: “تعرضت الشركة المضيفة للموقع الإلكتروني لأرشيف دولة إسرائيل لهجوم إلكتروني”.

وأضافت: “لسوء الحظ، أدى الهجوم إلى تعطيل الخدمات التي تتيح البحث في الموقع وعرض المواد الأرشيفية”.

من جهتها، قالت القناة “12” العبرية، إن “قاعدة بيانات الاستفسارات العامة تم اختراقها وتم حذف كثير من المعلومات من الموقع”.

واستدركت بالإشارة إلى أنه “لم تتضرر أي مواد سرية ولم يتم تسريب أي مواد سرية”.

ونقلت القناة عن روتي أبراموفيتز، أمينة أرشيف الدولة، قولها: “كجزء من الهجوم السيبراني حدث اختراقان: في الأول تم اختراق قاعدة بيانات تفاصيل التحقيقات العامة لأرشيف الدولة، وفي الثاني تم اختراق الكثير من المعلومات”.

وأضافت أبراموفيتز: “تم حذفها من الموقع، على حد علمنا، تم اختراق المعلومات من عام 2020 فصاعدا، والتي قد تكون في أيدي المهاجم”.

وتابعت: “توجد في قاعدة بيانات المتقدمين إلى أرشيف الدولة بعض المعلومات: اسم مقدم الطلب، وعنوان البريد الإلكتروني، وأحيانا رقم الهاتف، وطلب المواد الأرشيفية، يتم توفير المعلومات من قبل المتقدمين إلى الأرشيف، ويتم الاحتفاظ بها لمدة”.

وفيما لم تحدد إدارة موقع الأرشيف الجهة التي تقف خلف الاختراق، إلا أنه كثيرا ما يهاجم مناصرو القضية الفلسطينية مواقع إلكترونية إسرائيلية، من داخل فلسطين ومن أماكن مختلفة حول العالم.

وكانت إسرائيل دمرت “الأرشيف المركزي” لقطاع غزة، في إطار حربها المستمرة عليه منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وفي 29 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، قال رئيس بلدية مدينة غزة، يحيى السراج، إن “استهداف الأرشيف المركزي يشكل خطرا كبيرا على المدينة، حيث يحتوي على آلاف الوثائق التاريخية ذات القيمة العالية للمجتمع، والتي تعود إلى أكثر من 150 عاما”.

(الأناضول)