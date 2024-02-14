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صواريخ حزب الله تهز صفد… وغارات إسرائيلية تحصد 4 شهداء بينهم أم وطفلاها- (صور وفيديو)

14 - فبراير - 2024

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”: شهد الجنوب اللبناني تسخيناً بعد يوم واحد من خطاب أمين عام حزب الله حسن نصرالله، الذي رفض فيه التهويل من قبل العدو الاسرائيلي.

وأُطلقت صباح الأربعاء صفارات الإنذار في صفد وعدد كبير من المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة، وسُمعت أصوات انفجارات عديدة في المنطقة. وأفادت أنباء بوقوع 5 إصابات جراء سقوط صواريخ في صفد ليعود الإسعاف الإسرائيلي ويتحدث عن سقوط قتيل وارتفاع عدد المصابين إلى 7 بينهم 3 إصاباتهم خطيرة.

وفي وقت لاحق، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان مقتل السيرجنت عومر سارة بينجو (20 عاما) “نتيجة إطلاق (صاروخ) من الأراضي اللبنانية على قاعدة في شمال إسرائيل”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى إطلاق نار استثنائي من لبنان نحو منطقة صفد و”ميرون” وهما منطقتان استراتيجيتان من ناحية حزب الله. وكشفت أن حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في صلية الصواريخ في اتجاه صفد، لافتة إلى سقوط صاروخ مباشرة بالقرب من قيادة المنطقة الشمالية، علماً أن القبة الحديدية لم تنجح في اعتراض الصاروخ الأخير. ورصدت إذاعة جيش الاحتلال 8 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه صفد.

وعلّق رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، على إطلاق الصواريخ، قائلاً “الخط الأحمر تحوّل إلى علم أبيض و”كابينت” الحرب استسلم لحزب الله وفقد الشمال”.

غارات عنيفة

وبعد هذا القصف، شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارات عنيفة على عدد من البلدات الجنوبية البعيدة عن الحدود مستهدفاً مبنى من ثلاث طبقات على طريق عدشيت بصاروخين ما أدى إلى تدميره بالكامل وأحدث الصاروخان دوياً في أرجاء منطقة النبطية وسقط شهيد و9 جرحى. ونعى حزب الله حسن علي نجم من بلدة الطيبة وسكان عدشيت. كما شن الطيران غارة على منزل بين الجبين ويارين، واستهدفت غارتان منطقة بصليا عند أطراف بلدة جباع في قضاء جزين ومنزلاً في منطقة الصوانة قضاء مرجعيون حيث سقطت عائلة من الجنسية السورية مؤلفة من أم وولديها. وأعلن جيش الاحتلال عن تنفيذ 5 غارات على مناطق جنوبية خلال دقائق، فيما تحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن سماع دوي انفجارات في حيفا وعكا ونهاريا.

بعدها، حلّق الطيران الحربي على مستوى منخفض فوق مدينة صيدا والضاحية الجنوبية لبيروت، وقال وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس “إن الرد على استهداف شمال إسرائيل سيكون قوياً ووشيكاً”، مشيراً إلى “أن المسؤول عن إطلاق النار ليس حزب الله فقط بل الدولة اللبنانية”.

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  1. يقول مراقب:
    فبراير 14, 2024 الساعة 5:03 م

    يصر حسن نصر الله بعد أن زج بالشعب اللبناني في حروب مع الجيش الإسرائيلي على التفرد بقرار السلم والحرب بناءً على أجندات إقليمية لا ناقة للشعب فيها ولا جمل. ولكي أكون مباشرا في طرحي السياسي هذه الحرب هي حرب وكالة بين إسرائيل وإيران اللتين تحاربان بدماء الشعب اللبناني، فلا دم أغلى من الدم الفلسطيني في المنطقة.

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    1. يقول ابن المقدس:
      فبراير 14, 2024 الساعة 7:53 م

      وهل ايران هي من نهبت مدخرات الشعب اللبناني من البنوك اللبنانية، ام خي كانت موءامرة امريكية وبتواطىء من حاكم مصرف لبنان

  2. يقول خالد:
    فبراير 14, 2024 الساعة 5:10 م

    هذه نفس القاعدة التي استهدفها ابطال الحزب عام ٢٠٠٦ وقتل فيها ٣٧ جنديا وضابطا

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  3. يقول سنان:
    فبراير 14, 2024 الساعة 7:15 م

    البعض يريد ان يرفع علم اسرائيل على كل بيت وبناية في لبنان تحت حجة ان هذه الحرب هي بين اسرائيل وايران، وكأن لبنان هي سويسرا ولا توجد لها ارض محتلة

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  4. يقول مراقب محايد:
    فبراير 14, 2024 الساعة 7:35 م

    نصيحة لكل المجندات في الجيش الاسرائيلي ان يتركن الجيش و يغادرن فلسطين المحتلة و يعدن الى بلادهن الاصلية في اوروبا و أوكرانيا و الأرجنتين و غيرها قبل ان تبدأ محكمة الجنايات الدولية بملاحقتهن بتهم ارتكاب جرائم حرب و ابادة جماعية . ان وجودكن في مثل هذا الجيش يعتبر اذلال و احتقار لكن لان الضباط الصهاينة ينظرون اليكن كوسائل ترفيه

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  5. يقول عبدالله:
    فبراير 14, 2024 الساعة 8:00 م

    هو حزب الله كل هذه السنوات ولازال لا يمتلك سلاح مضاد للطائرات

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