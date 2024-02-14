صواريخ حزب الله تهز صفد… وغارات إسرائيلية تحصد 4 شهداء بينهم أم وطفلاها- (صور وفيديو)

بيروت- “القدس العربي”: شهد الجنوب اللبناني تسخيناً بعد يوم واحد من خطاب أمين عام حزب الله حسن نصرالله، الذي رفض فيه التهويل من قبل العدو الاسرائيلي.

وأُطلقت صباح الأربعاء صفارات الإنذار في صفد وعدد كبير من المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة، وسُمعت أصوات انفجارات عديدة في المنطقة. وأفادت أنباء بوقوع 5 إصابات جراء سقوط صواريخ في صفد ليعود الإسعاف الإسرائيلي ويتحدث عن سقوط قتيل وارتفاع عدد المصابين إلى 7 بينهم 3 إصاباتهم خطيرة.

وفي وقت لاحق، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان مقتل السيرجنت عومر سارة بينجو (20 عاما) “نتيجة إطلاق (صاروخ) من الأراضي اللبنانية على قاعدة في شمال إسرائيل”.

مقتل مجندة عثر عليها اشلاء وجندي واصابة 7 في قصف مدينة صفد شمال فلسطين المحتلة حسب الصحف العبرية . pic.twitter.com/g1S3rFUBBX — Tamer | تامر (@tamerqdh) February 14, 2024

🔴🔴مقتل الجندية “سارة بنجو” في قاعدة صفد العسكرية جراء صاروخ حزب الله تم توجيهه إلى القاعدة العسكرية . pic.twitter.com/WlboBsWXw4 — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) February 14, 2024

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى إطلاق نار استثنائي من لبنان نحو منطقة صفد و”ميرون” وهما منطقتان استراتيجيتان من ناحية حزب الله. وكشفت أن حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في صلية الصواريخ في اتجاه صفد، لافتة إلى سقوط صاروخ مباشرة بالقرب من قيادة المنطقة الشمالية، علماً أن القبة الحديدية لم تنجح في اعتراض الصاروخ الأخير. ورصدت إذاعة جيش الاحتلال 8 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه صفد.

وعلّق رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، على إطلاق الصواريخ، قائلاً “الخط الأحمر تحوّل إلى علم أبيض و”كابينت” الحرب استسلم لحزب الله وفقد الشمال”.

غارات عنيفة

وبعد هذا القصف، شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارات عنيفة على عدد من البلدات الجنوبية البعيدة عن الحدود مستهدفاً مبنى من ثلاث طبقات على طريق عدشيت بصاروخين ما أدى إلى تدميره بالكامل وأحدث الصاروخان دوياً في أرجاء منطقة النبطية وسقط شهيد و9 جرحى. ونعى حزب الله حسن علي نجم من بلدة الطيبة وسكان عدشيت. كما شن الطيران غارة على منزل بين الجبين ويارين، واستهدفت غارتان منطقة بصليا عند أطراف بلدة جباع في قضاء جزين ومنزلاً في منطقة الصوانة قضاء مرجعيون حيث سقطت عائلة من الجنسية السورية مؤلفة من أم وولديها. وأعلن جيش الاحتلال عن تنفيذ 5 غارات على مناطق جنوبية خلال دقائق، فيما تحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن سماع دوي انفجارات في حيفا وعكا ونهاريا.

الاحتلال الغاشم يشن غارات جوية على جنوب لبنان .. استشهاد امرأة وطفليها بغارة إسرائيلية على بلدة الصوانة وشهيد 4 مصابين في غارة أخرى على بلدة عدشيت جنوبي #لبنان .. pic.twitter.com/sPvGfjZJhy — ‏جَفرَا الحُب والثَورة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) February 14, 2024

استشهد الطفل حسين محسن (13 عاماً) الكشفي في جمعية الرسالة في غارة الصوانة ومعه شقيقه الطفل ذو العامين و زوجة أبيه. الخلود لشهدائنا الاطهار. pic.twitter.com/lwAI719xzX — هنادي جرجس – Hanady gerges (@HanadyGerges) February 14, 2024

الطفل اللبناني الرضيع “أمير محسن”(٦ أشهر) الذي استشهد في الغارة الإسرائيلية على بلدة الصوانة💔 pic.twitter.com/OoNHC5iH4t — حسن الدّر (@HasanDorr) February 14, 2024

بعدها، حلّق الطيران الحربي على مستوى منخفض فوق مدينة صيدا والضاحية الجنوبية لبيروت، وقال وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس “إن الرد على استهداف شمال إسرائيل سيكون قوياً ووشيكاً”، مشيراً إلى “أن المسؤول عن إطلاق النار ليس حزب الله فقط بل الدولة اللبنانية”.