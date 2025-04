إسرائيل تعلن دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ بعد تسلّم لائحة الأسرى

لندن- “القدس العربي”: أعلنت إسرائيل، الأحد، دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة “حماس” حيز التنفيذ الساعة 11,15 (9,15 ت غ)، بتأخير ثلاث ساعات تقريباً عن الموعد المحدد بالأساس، بعد تأكيدها استلام قائمة الأسيرات الثلاث اللواتي سيتم الإفراج عنهن الأحد في قطاع غزة.

وكان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد قبل ذلك، في بيان، أن إسرائيل استلمت “قائمة الرهائن اللواتي من المفترض أن يتم الإفراج عنهن اليوم” الأحد.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم، بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

When they tell you that “the people of Gaza don’t support Hamas”

Images from this morning in Khan Younis and Deir Al Balah pic.twitter.com/FJnFLdsMgK

— Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) January 19, 2025