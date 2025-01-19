إسرائيل تعلن دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ بعد تسلّم لائحة الأسرى

فلسطينيون نازحون يحاولون العودة إلى منازلهم، بعد تأخير في وقف إطلاق النار. رفح. 19 يناير 2025. رويترز

لندن- “القدس العربي”: أعلنت إسرائيل، الأحد، دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة “حماس” حيز التنفيذ الساعة 11,15 (9,15 ت غ)، بتأخير ثلاث ساعات تقريباً عن الموعد المحدد بالأساس، بعد تأكيدها استلام قائمة الأسيرات الثلاث اللواتي سيتم الإفراج عنهن الأحد في قطاع غزة.

وكان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد قبل ذلك، في بيان، أن إسرائيل استلمت “قائمة الرهائن اللواتي من المفترض أن يتم الإفراج عنهن اليوم” الأحد.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم، بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

When they tell you that “the people of Gaza don’t support Hamas” Images from this morning in Khan Younis and Deir Al Balah pic.twitter.com/FJnFLdsMgK — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) January 19, 2025

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في تغريدة على منصة إكس، اليوم: “تعليقاً على ما يتردد حول موعد بدء وقف إطلاق النار في غزة. نؤكد أنه تم تسليم أسماء الرهائن الثلاثة الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم للطرف الإسرائيلي”.

وأضاف: “هم ثلاث مواطنات إسرائيليات، تحمل إحداهن الجنسية الرومانية، وأخرى الجنسية البريطانية، وبالتالي بدأ وقف إطلاق النار”.

(وكالات)