إسرائيل تعلن دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ بعد تسلّم لائحة الأسرى

لندن- “القدس العربي”: أعلنت إسرائيل، الأحد، دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة “حماس” حيز التنفيذ الساعة 11,15 (9,15 ت غ)، بتأخير ثلاث ساعات تقريباً عن الموعد المحدد بالأساس، بعد تأكيدها استلام قائمة الأسيرات الثلاث اللواتي سيتم الإفراج عنهن الأحد في قطاع غزة.
وكان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد قبل ذلك، في بيان، أن إسرائيل استلمت “قائمة الرهائن اللواتي من المفترض أن يتم الإفراج عنهن اليوم” الأحد.
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم، بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة .
When they tell you that “the people of Gaza don’t support Hamas”
Images from this morning in Khan Younis and Deir Al Balah pic.twitter.com/FJnFLdsMgK
— Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) January 19, 2025
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في تغريدة على منصة إكس، اليوم: “تعليقاً على ما يتردد حول موعد بدء وقف إطلاق النار في غزة. نؤكد أنه تم تسليم أسماء الرهائن الثلاثة الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم للطرف الإسرائيلي”.
وأضاف: “هم ثلاث مواطنات إسرائيليات، تحمل إحداهن الجنسية الرومانية، وأخرى الجنسية البريطانية، وبالتالي بدأ وقف إطلاق النار”.
(وكالات)
عربان التطبيع
ومن وصفو المقاومة الفلسطينية واللبنانية والحوثيين بالإرهاب
التاريخ سيتذكركم طويلا
حسبي الله ونعم الوكيل
الإبادة الجماعية في قطاع غزة والفشل التاريخي يُلزم المجتمع الدولي الآن، أكثر من أي وقت مضى، بالعمل دون أعذار أو تأخير لضمان تحقيق العدالة والمساءلة والمحاسبة، وإعادة إعمار القطاع بشكل عاجل، لتمكين 2.3 مليون فلسطيني من العيش دون خوف القصف أو الجوع، واستعادة الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.
There is no peace without one peace state for all
The wisdom spark
حكمه العقل وطهارة القلب بدأت حيز الوقت …من أجل أجاد الحلول الإنسانية والسلميه للجميع
الكون لنا جميعا..وفي وقت قصير راحلون جميعاً فلنترك بصمتنا الجميله في رقي وتطور البشريه وسعادتها جمعا بدلاً من سفك الدماء وتدمير الحياه..
دوله ةالسلام الواحده تحضن الجميع في قانون المساواه والعداله الاجتماعيه والمساواة بين الجميع
ندفع ثمن النفاق السياسي الصهيوني الوحشي الهمجي النازي بتسويق أرض الميعاد الوهمي. من أجل المكاسب الصهيونية.
سيستمر سفك الدماء. ما دام هناك ذره من تراب الوطن الفلسطيني تخضع للغطرسه الاستعمارية الصهيوامريكانبيريطنوفرنسيالماني الإجرامية المفيوزيه العنصريه النازيه عدوه الإنسانية
قاعده منطقه لا سلام مع إستمرار الإحتلال. لا سلام مع للاضطهاد والقمع والتنكيل…
لا سلام بدون أعاده الحقوق لأصحابها. لا سلام مع البروبوغاندي المفيوزي الوهمي الصهيوني الوحشي الهمجي النازي
مع العداله فقط هناك السلام. سلام حين أنشأ دوله السلام الواحده تحضن الجميع في قانون المساواه والعداله الاجتماعيه بين الجميع
احد المتابعين لجريدتنا القدس العربي قالي في احدى تعليقاته ان حماس لن تحكم غزة وان الدمار كبير وان اعداد القتلى بالالاف بمعنى ماذاةجنت المقاومة من السابع اكتوبر وانا اقول له اليوم هذا ماجنته حماس رغم الالم والدمار لازال الشعب هو الحاضن الحقيقة للمقاومة وهذا مايدل عليه اليوم خروج الشعب للفرح رفقة مقاتليه يكفي حماس هذا النصر وانا اساله بدوري اين الفرح اليوم واين الحزن الفرح في محور المقاومة والحزن والاسى في محور التطبيع
قال تعالى الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ