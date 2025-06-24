سياسة | دولي

إسرائيل تعلن رفع القيود المرتبطة بالحرب مع إيران

24 - يونيو - 2025

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء رفع القيود المفروضة على التجمعات العامة وأماكن العمل والتعليم التي فرُضت جراء الحرب مع إيران.

وقال الجيش في بيان عقب وقف إطلاق النار بعد 12 يوما من القتال “بعد تقييم الوضع وموافقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، تقرر أنه اعتبارا من اليوم (الثلاثاء)، الساعة 20,00… ستستأنف كل مناطق البلاد النشاط الكامل من دون قيود”، مضيفا أن هذه التوجيهات تسري حتى مساء الخميس.

إلى ذلك، أعلنت هيئة المطارات في إسرائيل استئناف كل الرحلات بعد رفع الجيش القيود التي كانت مفروضة بسبب الحرب مع إيران عقب التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وجاء في بيان لهيئة المطارات أنه “بعد قرار الجبهة الداخلية في الساعات الأخيرة المتّصل برفع القيود، تعلن سلطة المطارات العودة إلى التشغيل الكامل لمطاري بن غوريون وحيفا”.

(وكالات)

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