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إسرائيل تعلن سقوط طائرة مسيرة لها في جنين- (فيديو)

منذ 28 دقيقة

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جنين: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، سقوط طائرة مسيرة تابعة له في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكر الجيش في بيان مقتضب أن “طائرة مسيرة تابعة له سقطت في جنين وجاري التحقيق في الحادثة”.

من جانبها، قالت كتيبة جنين في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها تمكنت من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة صغيرة بصليات من الرصاص.

وأضافت في بلاغ عسكري نشرته على قناتها على تيلغرام أنه “بعون الله وقوته وتوفيقه تمكنت سرايا القدس- كتيبة جنين، وكتائب شهداء الأقصى فجر اليوم من استهداف طائرة صهيونية مسيّرة بصليات من الرصاص وإسقاطها والسيطرة عليها”.

ونشرت الكتيبة صور الطائرة ومقاطع فيديو للطائرة بعد إسقاطها.

ومنذ أكثر من عام كثف الجيش الإسرائيلي عملياته في مدينة جنين بدعوى ملاحقة فلسطينيين تصفهم بالـ”مطلوبين”.

(الأناضول)

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