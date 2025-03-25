إسرائيل تعلن شنّ هجوم على قاعدتين عسكريتين في سوريا

دمشق: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء إنه قصف أهدافا في قاعدتين عسكريتين سوريتين هما “تدمر وتي 4” في محافظة حمص، مضيفا أنهما تحتويان على “قدرات عسكرية”.

وزادت إسرائيل شن غارات جوية على سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية، مستهدفة مواقع عسكرية تقول إنها مرتبطة بالقوات الإيرانية وجماعة حزب الله اللبنانية، وهما حليفان للنظام السوري السابق.

وتعرضت محافظة حمص، التي تضم قاعدتي تي 4 وتدمر الجويتين، مرارا لغارات بسبب دورهما في نقل الأسلحة بالمنطقة.

وزاد تكثيف الضربات بعدما أطاح مقاتلو المعارضة الإسلاميون برئيس النظام السوري بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول، بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 10 سنوات.

وتتابع إسرائيل الاضطرابات في سوريا بمزيج من الأمل والقلق بينما تزن عواقب أحد أهم التحولات الاستراتيجية في الشرق الأوسط منذ سنوات.

وهيئة تحرير الشام، الجماعة الإسلامية التي قادت الجهود التي أطاحت بالأسد وكانت مرتبطة فيما مضى بتنظيم القاعدة، محل تركيز خاص من جانب الإسرائيليين.

وقالت إسرائيل مرارا إنها لن تتغاضى عن وجود هيئة تحرير الشام أو الجماعات التابعة لها في جنوب سوريا، ودعت إلى أن تكون المنطقة منزوعة السلاح.

ومنذ ذلك الحين، وسعت إسرائيل عملياتها لتشمل أهدافا في اللاذقية وبالقرب من الحدود اللبنانية، عازية ذلك إلى مخاوف متزايدة بشأن النفوذ الإيراني وعدم الاستقرار في المنطقة.

(رويترز)