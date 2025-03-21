إسرائيل تعلن شنّ هجوم على قاعدتين سوريتين

لندن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، استهداف قدرات عسكرية استراتيجية في قواعد تابعة للجيش السوري في مدينة تدمر وقاعدة “تي-4” الجوية العسكرية (وسط).
وجاء في بيان لجيش الاحتلال: “قبل وقت قصير، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات استهدفت قدرات عسكرية استراتيجية كانت لا تزال موجودة في قواعد الجيش السوري في تدمر وقاعدة تي-4″، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ونشر الجيش الإسرائيلي عبر صفحته في منصة “إكس” مقطعا مصورا لعملية الاستهداف.
فيما لم تعلق السطات السورية فورا على تلك الأنباء.
وبوتيرة شبه يومية تشنّ إسرائيل منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما يؤدي إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.
وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا، رغم أن الإدارة السورية الجديدة بقيادة رئيس البلاد أحمد الشرع، لم تهدد تل أبيب بأي شكل.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الراهن في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، فاحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.
(وكالات)
لقد ماتت الجامعة العربية واقبرتها إسرائيل ودكتها دكا دكا
فلم نبقى نسمع ولو همسا
اللهم انك عفو كريم تحب العفو اعف عنا
أين الدوله السوريه الجديده
الان وقعت في فخ أوربا وفود ووعود
إعادة إعمار ورفع الحضر عن حكومة سوريا وعلى الجانب الآخر الضوء الأخضر للعدو الصهيوني لضرب
سوريا متى شاء وكيف مايشاء
وظن ويظن حكام سوريا أن العدو
لن يعتدي على سوريا
ماذا انتم فاعلون يامن حاربتم وطنكم
12 عام؟
ونلتم ماطلبتم حكم سوريا
نطلب من الله يعيد أهل سوريا إلى وطنهم ويجمع شملهم ويدفع عن كل بلاء
في عام ١٩٨٠ قال الشيخ زايد للشهيد البطل ياسر عرفات رحمهما الله سوف ياتي يوم تنادي علينا كاحكام عرب فلن يجيبك احد , لأننا سوف نكون مشغولين بالمساومة على شروط البقاء على كراسينا .
لماذا لا يشتري الشرع منظومات دفاع جوي من المشرق ؟
أو لماذا لا يستأجر مثل هذه المنظومات ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
مبروك سوريا الجديدة
اسرائيل خطر وجودي على كل العرب، هي موجودة لضمان سيطرة غرب دول غرب المتوسط وغربه على الساحل الجنوبي والشرقي، لن تسمح لاي دولة عربية بامتلاك مقدرات استقلال وسياده حقيقيه.
كل دولة عربية تتوقع ان يصلها الدور، بحجج واهية، حقوق يهود العراق، المغرب، الاردن، وسوريا ارض الفرات، مصر ارض النيل وارض موسى واسرائيل، السعودية ارض خيبر بني قينقاع بني النضير بنو قريظة…الخ
الاصل ان يكون للدول العربية الكبرى موقف من هذه الحقائق والمخاطر لحماية بعضها وحماية الباقين، مجلس الثلاثة الكبار، مصر، السعودية، الجزائر فهم الاقدر على الفعل.
لكن للاسف قلوبهم شتى واكتفوا بالحدود القطرية والامن الوهمي
إسرائيل تجول وتطول وتسرح وتمرح ولا رادع أو مانع لغطرستها.
المقاتلون الأشاوس الجبناء يسترجلون فقط على العزل المدنيين في الساحل اما أمام الكيان فهم كالنساء مختبئون في مخادعهم
لا تلوموا النظام السوري الجديد فإن مندوبيه في مجلس الأمن نائمون وسيصحون بعد ثلاثة أشهر فيطلبوا من مجلس الأمن مناشدة “إسرائيل” الرأفة بهم.
اسرائيل تحارب أمة محمد ولا شيء غير ذلك لا تسمعوا. الكذب انها حقودة منذ غزوة بدر انهم خيبر يكرهون جيش محمد استعدوا يا مسلمين … والله لم يتبقى وقت انهم طغاة مجرمين