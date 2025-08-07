إسرائيل تعلن عن “صفقة إستراتيجية” بقيمة 35 مليار دولار لتصدير الغاز إلى مصر

القدس: قالت شركة نيوميد، أحد الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي، اليوم الخميس إن الحقل وقّع صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار لتزويد مصر بالغاز الطبيعي، وهي أكبر صفقة تصدير بالنسبة لإسرائيل على الإطلاق.
ويعتزم حقل ليفياثان، الواقع في البحر المتوسط قبالة ساحل إسرائيل وتبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعب، بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040 أو حتى استيفاء كل الكميات المنصوص عليها في العقد.
وبدأ حقل ليفياثان تزويد مصر بالغاز بعد وقت قصير من بدء الإنتاج في عام 2020. ووقّعت الشركة اتفاقية أولية في عام 2019 لتزويد القاهرة بحوالي 60 مليار متر مكعب أو 4.5 مليار متر مكعب سنويا، ومن المتوقع أن يتم تزويدها بالكامل في السنوات الأولى من العقد الذي يبدأ في 2030.
وقالت شركة نيوميد إن ليفياثان، أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، زوّد مصر بنحو 23.5 مليار متر مكعب من الغاز منذ عام 2020.
وقال يوسي آبو، الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد: “هذه هي أهم صفقة تصدير استراتيجية على الإطلاق في شرق البحر المتوسط وتعزز مكانة مصر كأهم مركز في المنطقة”.
وأضاف: “ستتيح هذه الصفقة، التي أتاحتها شراكاتنا الإقليمية القوية المزيد من فرص التصدير الإقليمية، مما يثبت مرة أخرى أن الغاز الطبيعي وقطاع الطاقة الأوسع نطاقا يمكن أن يكونا ركيزة للتعاون”.
وشهدت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي على مدى العامين الماضيين، نتيجة لضغوط المالية على الحكومة وقلة إمدادات الغاز الطبيعي.
وتخلت القاهرة عن خططها لتصبح مركزا لتزويد أوروبا بالغاز، وعادت لكونها مستوردا صافيا للغاز، إذ وقّعت خلال الأشهر القليلة الماضية اتفاقيات مع شركات طاقة وشركات تجارة لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال.
وخلال حرب استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران في يونيو/ حزيران، توقفت صادرات حقل ليفياثان لأسباب أمنية.
وبموجب اتفاق اليوم الخميس، سيزود حقل ليفياثان مصر في المرحلة الأولى بنحو 20 مليار متر مكعب من الغاز بدءا من أوائل عام 2026 بعد ربط خطوط أنابيب إضافية.
وذكرت نيوميد أن الحقل سيصدر الكمية المتبقية، البالغة 110 مليارات متر مكعب، في مرحلة ثانية تبدأ بعد اكتمال مشروع توسعة حقل ليفياثان وإنشاء خط أنابيب جديد لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر من خلال معبر نيتسانا (العوجة) في إسرائيل.
وأضافت الشركة أن توسعة حقل ليفياثان ستسمح باستمرار الإنتاج والإمدادات لداخل إسرائيل وجيرانها حتى عام 2064.
(رويترز)
“35 مليار دولار ثمن الغاز، تُدفع من دم شعب جائع ومحاصر ومقهور… إلى دولة تذبح أشقاءه على الهواء مباشرة. أي خزي أعظم؟!”
صفقة تاريخية؟ نعم. ولكنها صفقة عار. تُبرمها القاهرة مع تل أبيب في الوقت الذي تُقصف فيه غزة، وتُجفف فيه رفح، وتُدفن فيه أحلام أمة كاملة تحت ركام الحصار والتبعية.
المفارقة الموجعة؟
أن الغاز الذي تستورده مصر اليوم، كانت تصدره هي نفسها قبل سنوات!
وأن الشعب الذي يُقطع عنه التيار الكهربائي لساعات يوميًا، تدفع حكومته عشرات المليارات لاستيراد الطاقة من دولة محتلة!
تقول نيوميد: “هذه أهم صفقة تصدير استراتيجية لإسرائيل”.
ونحن نقول: “هذه أقبح صفقة انبطاح استراتيجية في تاريخ العرب الحديث”.
المصيبة ليست في إسرائيل، فهي تستغل الفرصة ببراعة.
المصيبة فينا، في انكسارنا، في فقداننا لأي بوصلة، في احترافنا النفاق، في موت الكرامة.
في وقت تُحاصر فيه غزة، وتُذل الضفة، وتُجوع الشعوب العربية، تصبح تل أبيب شريكًا استراتيجيًا… وتصبح دماء الفلسطينيين مجرد “تكلفة جانبية” في حسابات الطاقة.
هل بعد هذا يحق لأحد أن يتحدث عن “العروبة”؟
هل من حقنا بعد اليوم أن نرفع الصوت ضد إسرائيل، ونحن نغذيها، نثريها، ونُشرعن وجودها بكل صفقة “تعاون”؟
شيء مضحك وفي نفس الوقت مبكي ومذل..
لا أعلم دولة بحجم مصر بل هي حضارة عمرها آلاف السنين ومكونة من عشرات الملايين من البشر كيف لها أن تصبح تحت رحمة كيان هزيل ولقيط لا يتجاوز عمره السبعين عاما ليأخذ منه غاز هو بالأصل موجود في أرضنا قبل ولادة هذا الكيان غير الشرعي…
نصف الشعب المصري أكبر عمرا من هذا الكيان الوحشي.
السيسي وعسكره هو من يمول حرب الابادة على غزة ويقفل المعبر ويمنع دخول السلع والغذاء الى غزة. واذا سمح بعبور شاحنة ما فإنه يفرض عليها اتاوات لعصاباته
هو غاز فلسطيني يا غثاء السيل..لماذا لا تشتري مصز الغازمن الجزائر اوقطراو ليبيا او السعودية
لماذا نعطي 35 مليار للصهاينة .ام انها اوامر من نصبنا.
اصبح المسلم يمول حرامي قاتل و سارق اخيه
ياللهول والمآساة لماذ تتفرعن دولة الاحتلال وتتفنن في قتل الغزين كلها نتيجة لدول التطبيع التي تدعم من حيث تعلم او لاتعلم هذا الكيان الغاصب
والله لم أري عار بهذا الشكل المريب !وكانّه تحدي لكل العرب والمسلمين ؟
حقل الغاز مسروق من الشعب الفلسطيني. أستهجن ان تسمى دولة الكيان المحتل باسمها الذي اختارته. لا يهمنا ما تقوله هيئة الأمم المتحدة وما اتفقت عليه مع دول أخرى تقاسموا فلسطين دون استشارة اهلها وكأنه شعب قاصر. ما زلنا نطلق عليها اسم فلسطين 48 ولن نعترف بدولة تمييز عنصرية مارقة قاتلة لا يوجد فيها أدنى مقومات الانسانية اللازمة للاعتلراف بدولة. عيب على السيسي يبني قصور ويشتري طيارات خاصة ويجوع الشعب ويمد يده بالتسول لدول الخليج وينتهي به الأمر مدينا لدولة الاحتلال التي قتلت ابناء شعبه في عدة مذابح كما قتلت الفلسطينيين
إنها النهاية …مصر لم تعد دولة قائمة بذاتها بل أصبحت مقاطعة إسرائيلية….السيسي ضيع مصر ..قريبا سنسمع أن الأردن كذلك… من أين لإسرائيل بالغاز حتى يرموا صفقة ضخمة بهكذا حجم إن لم يكن اسغلالا و استعمارا للموارد الفلسطينية واللبنانية ……