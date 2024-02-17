إسرائيل تعلن قصف مستودع أسلحة لجيش النظام السوري

بيروت: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه قصف بالطيران، ليلة الجمعة/ السبت، مستودع أسلحة لجيش النظام السوري جنوبي البلاد.

وقال الجيش، في بيان نشره بحسابه على منصة “إكس”: “هاجمت الطائرات المقاتلة مستودع أسلحة للجيش السوري في منطقة محجّة” بمحافظة درعا جنوبي سوريا.

وأضاف أنه “خلال الليل، ردًا على عمليات إطلاق نار من الأراضي السورية إلى جنوب الجولان لم تعبر إلى إسرائيل، هاجم الجيش منطقة إطلاق النار بنيران المدفعية”.

ولم يعلق النظام السوري على ما أورده الجيش الإسرائيلي في بيانه.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في ذات البيان، أن طائرات مقاتلة تابعة له أغارت، أمس، على بنية تحية عسكرية لـ “حزب الله” في منطقة جبل بلاط جنوبي لبنان.

وأضاف أنه خلال الهجوم قُتل أحد عناصر الحزب.

وأمس الجمعة، أعلن “حزب الله”، مقتل أحد عناصره، لترتفع حصيلة قتلاه في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي إلى 203 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتابع بيان الجيش الإسرائيلي: “بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف مبنى عسكري في منطقة بنت جبيل”، في محافظة النبطية بجنوب لبنان.

وقال: “في اليوم الأخير أيضًا، قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية على عدة مناطق في جنوب لبنان”.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، ذهبت بتل أبيب إلى “محكمة العدل الدولية” للمرة الأولى منذ تأسيسها بتهمة “الإبادة الجماعية”، تشهد الحدود اللبنانية الجنوبية منذ 8 أكتوبر، تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

(الأناضول)