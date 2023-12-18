إسرائيل تعلن قصف موقع لجيش النظام السوري

تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، أنه قصف موقعا لجيش النظام السوري، ردا على إطلاق قذائف صاروخية تجاه الجولان المحتل، من داخل سوريا.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه عبر منصة “إكس”: “قبل قليل تم رصد عدد من الصواريخ التي عبرت من الأراضي السورية إلى الأراضي الإسرائيلية، وسقطت في مناطق مفتوحة، وتم تفعيل صافرات الإنذار”.

وأضاف: “هاجمت قواتنا بالمدفعية مصادر النيران في الأراضي السورية، كما هاجمت دبابات الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا للجيش السوري، ردا على عمليات الإطلاق”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان منفصل “تفعيل صافرات الإنذار في الجولان السوري المحتل، بعد إطلاق قذائف صاروخية من الأراضي السورية”.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت فصائل مسلحة من سوريا أكثر من مرة قذائف صاروخية تجاه إسرائيل.

(الأناضول)