إسرائيل تعلن مقتل تسعة علماء نوويين إيرانيين في هجومها و”تسنيم” تقول 3 فقط

تل أبيب ـ طهران: أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل تسعة علماء نوويين في الهجمات التي شنها على إيران فجر أمس الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه “في غارات جوية في بداية العملية في إيران، قتل تسعة علماء وخبراء كبار كانوا يروجون لخطة النظام الإيراني للحصول على أسلحة نووية”،بحسب قناة أي نيوز 24 الإسرائيلية اليوم السبت.

وأضاف ” جميع هؤلاء العلماء والخبراء كانوا مراكز معرفية رئيسية في المشروع النووي، ولديهم عقود من الخبرة المتراكمة في مجالات تطوير الأسلحة النووية”.

من جهة اخرى ، أشارت وكالة تسنيم اليوم السبت نقلا عن مصادر إيرانية إلى “استشهاد ثلاثة من العلماء النوويين في اعتداء إرهابي نفذه الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية”.

ووفقا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، “تم القضاء على فريدون عباسي – خبير الهندسة الذرية، محمد مهدي طهرانجي – خبير الفيزياء، أكبر مطلب زاده – خبير الهندسة الكيميائية، سعيد برجي – خبير هندسة المواد، أمير حسن فكهي – خبير الفيزياء، عبد الحميد منوشهر – خبير فيزياء المفاعلات النووية، منصور عسكري – خبير الفيزياء، أحمد رضا ذو الفقاري دارياني – خبير الهندسة الذرية، وعلي باكوايي كتريمي – عالم ميكانيك”.

كانت إسرائيل قد شنت فجر أمس الجمعة هجوما على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة “نطنز” ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان، ما أسفر عن مقتل قادة عسكريين كبار وعدد من العلماء النوويين.

وردت إيران بإطلاق موجات من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على إسرائيل.

(د ب أ)