إسرائيل تعلن مقتل ضابط استخبارات أُصيب بعملية دهس

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل ضابط استخبارات متأثرا بجروح أُصيب بها في هجوم قرب قاعدة عسكرية منتصف يوليو/ تموز الجاري.

وقال الجيش في بيان: “النقيب أرييل توباز (24 عاما) ضابط استخبارات في قسم الأبحاث بالجيش، توفي متأثرا بجراحه”.

وأضاف أن توباز “أصيب بجراح خطيرة في 14 يوليو؛ إثر هجوم على مفترق (طرق) نير تسفي قرب قاعدة زيرفين (العسكرية) وسط إسرائيل”.

وفي ذلك اليوم، أسفرت عملية دهس في محطة للحافلات قرب مدينة الرملة شمالي القدس عن إصابة 4 عسكريين إسرائيليين، بينهم ضابط بجروح خطيرة.

وحينه، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية الشاب الفلسطيني محمد شهاب (27 عاما) بالرصاص، وقالت إنه منفذ العملية، واعتقلت والده ووالدته وأشقاءه.

(الأناضول)