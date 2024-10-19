إسرائيل تعلن مقتل ضابط متأثرا بجروح أصيب بها جنوبي لبنان- (صورة)

القدس المحتلة: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل ضابط في صفوفه متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو 10 أيام في معارك بجنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “توفي الرقيب أول نتنائيل عن عمر ناهز 38 عاما، متأثرًا بجروح أصيب بها في المعارك بجنوب لبنان في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري”.

وأشار إلى أنّ الضابط القتيل كان يشغل منصب “قائد قسم في كتيبة 5030، التابعة للواء ألون 228”.

🔴🔴🔴

الرقيب يشاي قتل متأثر بجراحة التي اصيب

في معارك جنوب لبنان . pic.twitter.com/yEQ2JONlW0 — משה موشي 🆇 Moshi (@mosha3324) October 19, 2024

وبذلك يرتفع عدد القتلى العسكريين في الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 748، كما أصيب 4969 آخرين، بينهم 744 إصابة خطيرة، في قطاع غزة والضفة الغربية وشمال البلاد (مع حزب الله في جنوب لبنان)، بحسب بيانات رسمية.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت تل أبيب عدوانها على لبنان بموازاة حرب إبادة تشنها في قطاع غزة، لتبدأ غزوا بريا في جنوبا، وشن غارات جوية مكثفة شملت جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و448 قتيلا و11 ألفا و471 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات رسمية لبنانية حتى مساء السبت.

ويوميا يرد “حزب الله” بصواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.

(الأناضول)