إسرائيل تعلن مقتل 8 عسكريين آخرين في غزة بينهم 5 ضباط

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ثمانية عسكريين آخرين، بينهم 5 ضباط، في القتال بغزة، بينهم قائد كتيبة مشاة.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإنه “تم السماح بنشر أسماء 8 من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي سقطوا في معارك بشمالي قطاع غزة”، دون تفاصيل أكثر عن وقت وظروف مقتلهم.

ونقلت الهيئة عن ناطق باسم الجيش إعلانه “مقتل 5 ضبّاط، هم قائد الفرقة 13 في لواء غولاني، المقدّم تومر غرينبرغ، وقائد سرية في الفرقة 13 في لواء غولاني، الرائد روعي ميلداسي، وقائد سرية في الفرفة 51 في لواء غولاني، الرائد موشه أفراهام بار أون”.

الجيش الإسرائيلي يعلن مــ ـقــ ـتل 8 عسكريين بينهم قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني بمعارك قطاع #غزة ليرتفع عدد قتلاه المعلن إلى 442#الجزيرة_مباشر | #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/s1hU1dXMee — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 13, 2023

وأشار المتحدث العسكري إلى أنه من بين الضباط أيضاً “قائد فصيلة في الكتيبة 51 في لواء غولاني النقيب ليال هايو، وأيضاً قائد سرية مقاتلين في وحدة الإنقاذ التكتيكية الخاصة 669 الرائد بن شيلي”.

أما الجنود القتلى فهم: “الرقيب روم هيخت، والرقيب أول أوريا يعقوب، إضافةً إلى الرقيب آحيا داسكال”، وفق المصدر نفسه.

ولفت المتحدث باسم الجيش إلى إصابة 4 جنود آخرين في معارك أمس بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن 114 عسكرياً قتلوا منذ أن بدأت إسرائيل عملياتها البرية بغزة في 20 أكتوبر تشرين الأول.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 18 ألفاً و412 شهيداً، و50 ألفاً و100 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

(وكالات)