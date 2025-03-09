إسرائيل تعلن وقف تزويد غزة بالكهرباء رغم قطعها منذ بدء الحرب

القدس: أعلنت إسرائيل، الأحد، أنها قررت وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء “فورا”، رغم أن إمدادات الكهرباء إلى القطاع متوقفة فعليا منذ بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين قرر وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

وأفادت الهيئة بأن كوهين أصدر قرارا بوقف إمداد غزة بالكهرباء “فورا”، ما سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن القطاع.

وردا على ذلك، قالت حركة “حماس”، الأحد، إن إسرائيل قطعت الكهرباء عن قطاع غزة منذ بدء حربها في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم: “عمليا، الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء عن قطاع غزة منذ اليوم الأول لحربه على القطاع”.

وأضاف أن “هذا السلوك يؤكد إمعان الاحتلال في استكمال حرب الإبادة ضد غزة، عبر استخدام سياسة التجويع، في استهتار واضح بكل القوانين والأعراف الدولية”.

ودعا قاسم إلى “تطبيق قرارات القمة العربية الرافضة لحصار قطاع غزة وتجويع أهله”.

(الأناضول)