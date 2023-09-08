إسرائيل تعيد السماح بخروج الصادرات من قطاع غزة بعد 5 أيام من المنع

غزة: أعلنت لجنة تنسيق البضائع التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن السلطات الإسرائيلية أبلغتها بإعادة فتح التصدير من قطاع غزة الأحد المقبل، وذلك بعد خمسة أيام من المنع.

وقالت اللجنة في بيان: إن “استئناف التصدير سيتم عبر معبر كرم أبو سالم ابتداءً من يوم الأحد، كما كان عليه قبل الإغلاق الأخير”.

ويوم الاثنين الماضي، قالت لجنة تنسيق البضائع إن السلطات الإسرائيلية أبلغتها بوقف الصادرات بكل أنواعها من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وجاء ذلك بعدما ضبط الجيش الإسرائيلي وفق مصادر عبرية، مواد مُصدرة من غزة إلى الضفة الغربية تدخل في صناعة المتفجرات.

ويعتبر معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد للقطاع منذ فرض إسرائيل الحصار وإغلاق جميع المعابر مع غزة قبل نحو 16 عاما.

(د ب أ)