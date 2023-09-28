إسرائيل تعيد السماح بسفر عمال غزة بعد أسبوعين من المنع

غزة: أعادت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، السماح بسفر عمال قطاع غزة إلى الضفة الغربية وداخل إسرائيل بعد أسبوعين من المنع على خلفية التوتر الميداني.

وتوافد المئات من العمال الفلسطينيين إلى حاجز (بيت حانون/إيرز) منذ ساعات فجر اليوم فور الإعلان عن إعادة تشغيله بشكل طبيعي.

ومنعت السلطات الإسرائيلية سفر العمال عبر حاجز (بيت حانون/إيرز) الخاضع لسيطرتها منذ أسبوعين على خلفية تنظيم احتجاجات شعبية شرق قطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.

وبحسب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة، فإن الإجراء الإسرائيلي كان يكبد القطاع الساحلي خسائر تتجاوز مليون دولار يوميا نتيجة منع نحو 19 ألف عامل من التوجه إلى مناطق عملهم داخل إسرائيل والضفة الغربية.

ويوم أمس، حذر مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، من خطورة الوضع في قطاع غزة، وذلك بعد إجرائه مباحثات مع مسؤولين من حركة “حماس” في القطاع.

وقال وينسلاند، في بيان، إنه “يجب تجنب صراع آخر ستكون له عواقب وخيمة على الجميع” في ظل “تصاعد التوترات في غزة وما حولها”، لافتا إلى أن الأمم المتحدة “تتحدث وتعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحسين حياة الناس في غزة، وخاصة الفئات الأكثر ضعفا”.

وعادت الاحتجاجات الشعبية قرب السياج الفاصل بشكل يومي شرق قطاع غزة، وسط رصد لتصعيد تدريجي في حدة المواجهات.

وشن الجيش الإسرائيلي هجمات بالطائرات والمدفعية على مواقع رصد تابعة لحركة حماس على مدار الأيام الأخيرة على أطراف شرق قطاع غزة ردا على “أعمال الشغب”.

(د ب أ)