إسرائيل تعيد حساباتها بعد تلويح حزب الله بالتعامل مع أي ضربة بما يماثلها كماً ونوعاً

بيروت- “القدس العربي”: أوحى تأخير الضربة الإسرائيلية لحزب الله بأن تل أبيب تعيد حساباتها وتتجنب الوقوع في خطأ ميداني يؤدي إلى نشوب حرب واسعة، ولوحظ أن الإعلام العبري تدرّج من التهويل بحرب واسعة وقاسية إلى الحديث عن “رد محسوب”، خصوصاً أن حزب الله أبلغ المعنيين أنه سيتعاطى مع هذه الضربة على أساس أنها خطوة عدوانية وليست رداً على صاروخ مجدل شمس، الذي لا علاقة له به، وسيتعامل معها بما يماثلها كماً ونوعاً. كما أوحى تأخر الضربة بأن الجهود الدبلوماسية ولاسيما من قبل الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة استطاعت احتواء الاندفاعة الإسرائيلية مع الاعتقاد بأن إسرائيل لن تفوّت حادثة مجدل شمس من دون استغلالها ومحاولة تجاوز قواعد المواجهة مع حزب الله.

وفي هذا الإطار، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن “لا أعتقد أن نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله أمر حتمي”، لافتاً في تعليق على التهديدات الإسرائيلية إلى أن “أي تصعيد بين لبنان وإسرائيل يُمكن أن يفجّر الوضع، ونود أن نرى حلًا دبلوماسيًا”.

جاهزون

كذلك، قال مصدر قيادي في حزب الله لقناة “الجزيرة” إنهم لا يتوقعون اجتياحاً برياً ولو محدوداً للبنان، لكنهم في حالة جاهزية كاملة، مشيرا إلى أن “الاجتياح البري للبنان سيكون حافزاً لنضع أولى أقدامنا في الجليل”. وقال “سنرد حتماً على أي اعتداء إسرائيلي، ونحن قادرون على قصف المنشآت العسكرية في حيفا والجولان ورامات ديفيد بشكل قاس وعنيف، وقيادة الحزب ستقرر شكل الرد وحجمه على أي عدوان محتمل”.

وبعد 24 ساعة على تحذير الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من “عواقب وخيمة إذا هاجم الكيان الإسرائيلي لبنان”، أعلن مستشار المرشد الأعلى في إيران، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، كمال خرازي، “أن إسرائيل ستواجه برد قاسٍ في حال شنّت هجوماً على لبنان، بذريعة الرد على استهداف مجدل شمس في مرتفعات الجولان”. وقال وفقاً لما نقلته وكالة “إرنا”: “يجب أن تعرف إسرائيل أنها إذا أقدمت على هذه المخاطرة فإنها ستواجه رداً قاسياً”. وأضاف: “أفضل حل لنتنياهو هو إنهاء الحرب الوحشية في غزة، لأنه إذا استمر في الحرب فلن يحصل على شيء سوى الخسائر البشرية والدمار”، مشيراً إلى أن “إسرائيل تعتزم الآن توسيع نطاق الحرب من خلال اتهام حزب الله بضرب الجولان المحتل”. وختم “أن الاتهامات الإسرائيلية سخيفة، حيث يعارض سكان الجولان المحتل السلطات الإسرائيلية”.

غارات إسرائيلية

وتحت وطأة الانتظار الثقيل الذي ترك تأثيراته السلبية على لبنان وعلى الحركة السياحية وحركة المطار، لم تتوقف الآلة الإسرائيلية بل إن الطائرات المعادية واصلت غاراتها على القرى الحدودية واستهدفت منزلاً غير مأهول في منطقة الخلة بين بلدتي جبشيت وعدشيت بصاروخين وألحقت به أضراراً كبيرة، وأفيد بإصابة ثلاثة مواطنين بجروح طفيفة جراء الغارة .

واستهدفت غارة أخرى بلدة الخيام وأطراف بلدة بيت ليف، ما ادى إلى استشهاد شاب وإلحاق أضرار فادحة بأحد المنازل. وقد نعى حزب الله في وقت لاحق، الشهيد حسن حسين ملك “بدر” مواليد عام 1995 من بلدة بيت ليف.

إلى ذلك، خرق الطيران الحربي جدار الصوت في اجواء الجنوب على دفعتين محدثاً دوي انفجار كبير.

في المقابل، أعلن حزب الله “أن وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الاسلامية تصدّت للطائرات الحربية الصهيونية المعادية التي اخترقت حاجز الصوت فوق الأجواء اللبنانية، وأجبرتها على الانكفاء والتراجع خلف الحدود داخل فلسطين المحتلة”. وتم إطلاق رشقة صاروخية باتجاه كريات شمونة ومحيطها، ما أدى إلى مقتل شخص في “هجوشريم” في الجليل الأعلى.

بري: لسنا خائفين

وتعليقاً على الأوضاع في الجنوب وغزة، رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري “أن ما يحصل يهدد المنطقة بأسرها لكن بالرغم من خطورته، نحن لسنا خائفين على لبنان وعلى مستقبله. فضمانة لبنان هي الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة بين مواطنيه في الداخل وفي الإغتراب وأيضاً من خلال التمسك بعناوين قوة لبنان وبحقوقه المشروعة في الدفاع عن أرضه وعن سيادته وثرواته بكل الوسائل المتاحة التي نصت عليها القوانين والشرائع الدولية”. وأكد أن “ما يحصل في غزة يندى له جبين الإنسانية وما يتعرض له لبنان هو صدى لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من بوابة غزة”, مؤكداً “أن لبنان التزم وملتزم بالقرار 1701 منذ لحظة صدوره وإسرائيل سجلت رقماً قياسياً بخرق هذا القرار بأكثر من 33 ألف خرق”. وختم “المدخل الأساس للاستقرار وتجنيب المنطقة اندلاع صراع لن يسلم منه أحد، يكون بالضغط على المستوى السياسي الإسرائيلي لوقف عدوانه المتواصل على غزة وعلى لبنان منذ ما يزيد عن تسعة أشهر”.

على خط المعارضة، دعا المكتب السياسي الكتائبي، في بيان، “المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الذي يرفض الهيمنة المفروضة عليه والعمل على مساعدة لبنان للخروج من القبضة الخارجية، من خلال الضغط على إيران لتوقف تمويل فصيل مسلح خارج عن الشرعية اللبنانية، يستخدم سلاحه بحرية مطلقة وبقرار سيادي، تارة بحجة مساندة الجوار لمنع انتقال الحرب إلى الداخل، وطوراً بحجة دعم القضية الفلسطينية، فيما النية متجهة بشكل ثابت وأكيد إلى حجز موقع في التسوية الإقليمية على حساب لبنان واللبنانيين”.

ميقاتي يشجب التهويل

من ناحيته، شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على “أن التهديدات الإسرائيلية المستجدة ضد لبنان والتهويل بحرب شاملة لن يثني اللبنانيين عن التمسك بحقهم في أرضهم والدفاع عنها بكل الوسائل التي تقرها الشرائع الدولية”، وأشار إلى “أن هذا الموقف تم إبلاغه إلى جميع أصدقاء لبنان في العالم وإلى الاتحاد الأوروبي، كما سيتم الرد على المزاعم والاتهامات الإسرائيلية في رسالة مفصلة إلى مجلس الأمن الدولي”.

ودعا ميقاتي “إلى عدم الانجرار خلف الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدف إلى بث الهلع في قلوب جميع اللبنانيين”، معتبراً “أن الحرب النفسية التي يشنها العدو الاسرائيلي تهدف اولاً واخيراً إلى ضرب معنويات اللبنانيين خصوصاً في عز موسم سياحي يحمل الكثير من الآمال والمؤشرات الإيجابية”.

كذلك، اجتمع رئيس الحكومة برئيس مجلس إدارة شركة “طيران الشرق الأوسط” محمد الحوت واستعرض معه أوضاع الشركة وسير العمل فيها.

وبعد اللقاء قال الحوت: “من الضروري التوضيح أننا نؤخر خمس أو ست رحلات تصل بعد منتصف الليل او فجراً، إلى صباح اليوم التالي لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع مخاطر التأمين بين لبنان والخارج، لأننا لا نريد خلال ساعة معينة صباحاً وجود عدد كبير من الطائرات في المطار، إذا لا سمح الله حصل شيء، وهو أمر غير متوقع، ولكن هذا التدبير من باب الاحتياط لتستمر الشركة في ممارسة أعمالها وإكمال عملياتها”.

وأضاف “بالنسبة للشركات الأجنبية التي ألغت رحلاتها وهي مجموعة لوفتهانزا، فهي نفسها كانت ألغت رحلاتها في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهذه ليست المرة الأولى التي تلغي ولم يحصل شيء حينها. اليوم هناك شركات ألغت رحلاتها، مع أنها لم تلغ رحلاتها سابقاً ولكن اتخذت قرارها الحالي من باب الحيطة، مثل الشركة الأردنية التي ألغت رحلاتها ليومين كذلك التركية التي ألغت رحلتها الليلية وعادت واستأنفت رحلاتها صباحاً وهذا يعني أنها مستمرة في رحلاتها، والشيء المهم أن كل شركات الطيران العربية مستمرة برحلاتها إلى بيروت، فالطيران الإماراتي والقطري على سبيل المثال حركتهما عادية نهاراً، لذلك اذا نظرنا إلى حركة المطار فان جميع الشركات مستمرة بحركتها باتجاه بيروت”.

ورداً على سؤال نفى الحوت “أن يكون مطار رفيق الحريري تلقى أي تهديدات او معلومات من أي مصدر بأن هناك ضربة للمطار”. وقال: “على العكس من ذلك، فما نعرفه أن المطار لم يتعرض لأي تهديد ومن المفترض أن يكون محايداً لأنه لو كان لدينا أي تخوف من حصول ضربة او معلومات، فإننا لا نترك نصف عدد الطائرات في المطار بل كنا أخرجناهم”.