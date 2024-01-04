إسرائيل تعين خبيرا بريطانيا لتمثليها بقضية “جرائم الإبادة بغزة”

القدس: عينت إسرائيل، الخميس، خبيرا بريطانيا بالقانون الدولي، لتمثيلها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بالقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب والتي تتهمها فيها بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية (خاصة) عبر موقعها الإلكتروني، إنّ إسرائيل “عينت البروفيسور البريطاني مالكولم شو، الذي يعتبر من أشهر خبراء العالم بمجال القانون الدولي، لمواجهة القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، في محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية”.

وأضافت الصحيفة أن “شو يتمتع بسمعة دولية في تقديم المشورة القانونية بشأن مجموعة متنوعة من جوانب القانون الدولي، بما في ذلك النزاعات الإقليمية والقانون البحري وحقوق الإنسان والتحكيم الدولي”.

وأشارت إلى أنّ “البروفيسور شو، قدم استشارات للحكومة البريطانية والعديد من الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، ومثل سابقًا أمام محكمة العدل في لاهاي، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة العليا في المملكة المتحدة وغيرها”.

ويعمل البريطاني شو “محاضرا ضيفا” في الجامعة العبرية في القدس، وفق “هآرتس”.

والجمعة، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها تل أبيب بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة، وهاجمت إسرائيل، جنوب إفريقيا، ووصفت الخطوة بـ”مؤامرة الدم”.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجاً على هجماتها في غزة، وسبق ذلك استدعاء جنوب إفريقيا لسفير إسرائيل لديها، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس، “22 ألفا و438 شهيدا و57 ألفا و 614 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)