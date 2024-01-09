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حزب الله ينفي استهداف إسرائيل لمسؤول وحدة المسيرات- (فيديو)

9 - يناير - 2024

جانب من جنازة القيادي في حزب الله وسام الطويل الذي اغتالته إسرائيل أمس

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بيروت: نفى حزب الله اللبناني، مساء الثلاثاء، “الادعاء الإسرائيلي الكاذب باستهداف مسؤول وحدة المسيرات أو القوة الجوية في الحزب”.

وقال الحزب في بيان إن “مسؤول وحدة المسيرات في الحزب لم يتعرض بتاتا لأي محاولة اغتيال كما ادعى العدو”.

وكان المتحدث باسم الجيش الإٍسرائيلي دانييل هاغاري قد أعلن، في وقت سابق من الثلاثاء، أن إسرائيل قتلت علي حسين برجي، القائد البارز في وحدة الطائرات المسيرة في حزب الله في جنوب لبنان.

وقال هاغاري “استهدفناه (برجي) باستخدام طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. برجي قاد عشرات الهجمات ضد إسرائيل باستخدم الطائرات المسيرة.

(وكالات)

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  1. يقول Basem:
    يناير 9, 2024 الساعة 8:07 م

    وبعدين يا نصرالله إلى متى الصمت.
    قدرات الحزب من الرجال والعتاد تتآكل تدريجيا بطريقة ممنهجة.
    العدو يستفزك من الأرض ويدعوك إلى الجهاد.
    لن يتركوك وشأنك.
    ماذا تنتظر

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  2. يقول ابو العبد:
    يناير 9, 2024 الساعة 8:25 م

    الله يعين لبنان وشعبها من الجماعة المسلحة المدعومة من إيران. ما ناقصنا غير حرب وخراب من أجل الفرس. يا جماعة هددت إسرائيل بإعادة لبنان إلى العصر الحجري في أي حرب تدخلها مع حزب الله، الدولة مفلسة وما في رئيس جمهورية والحالة تعبانة يا ليلي عملة ما فيش.

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