حزب الله ينفي استهداف إسرائيل لمسؤول وحدة المسيرات- (فيديو)

جانب من جنازة القيادي في حزب الله وسام الطويل الذي اغتالته إسرائيل أمس

بيروت: نفى حزب الله اللبناني، مساء الثلاثاء، “الادعاء الإسرائيلي الكاذب باستهداف مسؤول وحدة المسيرات أو القوة الجوية في الحزب”.

وقال الحزب في بيان إن “مسؤول وحدة المسيرات في الحزب لم يتعرض بتاتا لأي محاولة اغتيال كما ادعى العدو”.

وكان المتحدث باسم الجيش الإٍسرائيلي دانييل هاغاري قد أعلن، في وقت سابق من الثلاثاء، أن إسرائيل قتلت علي حسين برجي، القائد البارز في وحدة الطائرات المسيرة في حزب الله في جنوب لبنان.

وقال هاغاري “استهدفناه (برجي) باستخدام طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. برجي قاد عشرات الهجمات ضد إسرائيل باستخدم الطائرات المسيرة.

#عاجل جيش الدفاع قام اليوم بتصفية قائد منطقة جنوب لبنان في الوحدة الجوية لحزب الله قام جيش الدفاع بواسطة طائرة مسيرة بتصفية المدعو علي حسين برجي قائد منطقة جنوب لبنان في الوحدة الجوية لحزب الله حيث قاد عشرات العمليات التي استخدمت خلالها طائرات مسيرة تفجيرية وأخرى لجمع المعلومات… pic.twitter.com/tyC9pT9lgN — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 9, 2024

(وكالات)