إسرائيل تغتال قيادياً من «حماس» وابنه وابنته في صيدا وتتهمه بإطلاق صواريخ نحو صفد وقتل مجندة

بيروت ـ «القدس العربي»: نفّذت إسرائيل اغتيالاً جديداً هو الثاني في غضون أيام على الأراضي اللبنانية، إذ استهدفت مسيّرة إسرائيلية فجر أمس الجمعة القيادي في حركة «حماس» حسن فرحات، الملقّب بـ«أبو ياسر»، خلال وجوده داخل منزله في مدينة صيدا في جنوب لبنان.

وقد أدى هذا الاستهداف إلى استشهاد فرحات وابنه حمزة وابنته جنان أثناء نومهم داخل الشقة المستهدَفة في حي دلاعة، كما أدى هذا الاستهداف إلى تدمير الطبقة الرابعة من المبنى السكني المؤلف من 7 طبقات، وخلّف أضراراً جسيمة في الممتلكات العامة والسيارات المركونة بالمحيط. وأفيد أن زوج الابنة منتسب إلى «الجماعة الإسلامية» في لبنان.

وقد نعت «حركة المقاومة الإسلامية -حماس» في بيان «بمزيد من الفخر والاعتزاز استشهاد القائد حسن فرحات «ابو ياسر» وابنه حمزة، وابنته جنان، الذين ارتقوا إثر غارة صهيونية غادرة استهدفت منزلهم في مدينة صيدا جنوب لبنان».

اتهامات أدرعي

وقالت «إذ نزفُ شهيدنا البطل وأفراد عائلته نعاهد الله تعالى ثم نعاهد شعبنا وأمتنا على مواصلة طريق المقاومة، وستبقى دماء الشهداء نبراساً ينير لنا طريق التحرير ولعنات تلاحق هذا الكيان الهش حتى كنسه عن أرضنا ومقدساتنا بإذن الله تعالى».

وجاء هذا الاغتيال في وقت كثّفت إسرائيل من دائرة استهدافاتها في الأيام الأخيرة، بعد اغتيال القيادي في «حزب الله» حسن بدير في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة «إكس» أن «جيش الدفاع هاجم خلال الليلة الماضية بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات في منطقة صيدا في جنوب لبنان وقضى على المدعو حسن فرحات قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان».

وزعم أنه «خلال الحرب روّج فرحات لمخططات إرهابية عديدة ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل وكان مسؤولاعن إطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة تسفات «صفد» والتي أسفرت عن مقتل مجندة في جيش الدفاع وإصابة عدد آخر من الجنود في 14 من شباط/فبراير 2024».

وأضاف «كان يعمل على الدفع بمخططات إرهابية ضد إسرائيل على مدار الأشهر الماضية حيث شكلت أنشطته تهديدًا على إسرائيل مواطنيها».

وختم: «سيواصل جيش الدفاع العمل ضد حماس في كل مكان يعملون فيه».

وفي إطار الانتهاكات الإسرائيلية، شنّ الطيران الحربي قرابة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي عزة ورومين في قضاء النبطية.

«حزب الله»: 2000 خرق

وفي الصباح، سُجّل تحليق للطيران الحربي على علو متوسّط فوق عدد من المناطق الجنوبية.

أما في البقاع، فخرق الطيران الإسرائيلي أجواء الهرمل على علو متوسط. كما حلّق الطيران في اجواء عدد من قرى صور وبنت حبيل ولاسيما فوق الساحل الممتد بين الناقورة وسهل القليلة رأس العين.

وتعليقاً على اغتيال المسؤول في «حماس»، صدر عن مسؤول العلاقات الفلسطينية في «حزب الله» النائب السابق حسن حب الله ما يلي «ندين بشدة العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف مدينة صيدا، عاصمة الجنوب، مروّعًا الآمنين في منازلهم ومستهدفًا الأبنية المأهولة، مما أدى إلى استشهاد عائلة بكاملها.

إن هذا العدوان الغادر يأتي في سياق الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، والتي تجاوزت الألفين خرق، في خرق فاضح للقرار 1701، وسط صمت دولي مخزٍ، وصمم للآذان من رعاة اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، التي تدعم وتغطي تلك الاعتداءات على السيادة والدولة اللبنانية، وهي التي تدّعي كذبًا الوقوف إلى جانبه»..

وأكد حب الله «أن الدولة والحكومة اللبنانية يجب أن تحملا كامل المسؤولية الوطنية وتعملا بجدية لوقف هذا العدوان المتزايد والفاضح، مع ضرورة وضع حد لهذه المهزلة، فاستهداف صيدا هو دليل على نية العدو توسيع رقعة العدوان واستهداف كل لبنان».

سلام: اعتداء صارخ

وأدان رئيس الحكومة نواف سلام «استهدف إسرائيل ليل الآمنين في عاصمة الجنوب»، وأكد مكتبه الاعلامي «أن استهداف مدينة صيدا، أو أي منطقة لبنانية أخرى هو اعتداء صارخ على السيادة اللبنانية وخرق واضح للقرار 1701 ولاتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الاعمال العدائية».

واضاف المكتب الاعلامي «إن الرئيس سلام يشدد على وجوب ممارسة أقصى أنواع الضغوط على إسرائيل لإلزامها بوقف الاعتداءات المستمرة التي تطال مختلف المناطق ولا سيما السكنية، مؤكداً أنه لا بد من وقف كامل للعمليات العسكرية».

سلام أدان استهداف ليل الآمنين… و«حزب الله» يدعو الحكومة «لوضع حد للمهزلة»

وحيّا الرئيس سلام خلال استقباله وفداً من رؤساء بلديات القرى الحدودية أهالي قرى الجنوب على تمسكهم في قراهم وبلداتهم. وذلك وأشار إلى أنه «يقف إلى جانب الأهالي في الحصول على الدعم اللازم من قبل الدولة اللبنانية لتثبيتهم في أراضيهم وإعادة إعمار ما تهدّم من بيوتهم، من دون أي يلحق الغبن بأحد منهم»، مؤكداً «أن الدولة اللبنانية تواصل مساعيها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني بشكل كامل».

ولفت إلى «أن بداية عملية إعادة الإعمار ستنطلق من عملية ترميم البنى التحتية من طرقات، وماء وكهرباء واتصالات».

وكشف «عن خطة يتم العمل عليها مع البنك الدولي على أن تكون عادلة بين مختلف القرى والبلدات».

واعتبر رئيس الحكومة «أن هناك 3 قضايا أساسية للجنوب، أولها العدالة في توزيع المساعدات، والالتزام بإعادة الإعمار. ثانيها، ضرورة تأمين الاستقرار بما يتطلب اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بما يضمن سلامة المواطنين وحياتهم الكريمة. ثالثها، الانتخابات البلدية ووجوب المشاركة بفعالية بها مشدداً على أنها ستجري في موعدها».

بعد اللقاء، قال رئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري باسم الوفد: «‏تشرفنا بزيارة الرئيس سلام كوفد من القرى الحدودية المدمرة التي تعيش ظروفاً صعبة في هذه الأيام، حيث تفتقر إلى الماء والكهرباء والبنى التحتية والمدارس والامن الذي هو مسألة مهمة جداً».

أضاف: «عرضنا ايضاً مسألة التعويضات المتأخرة، لأن حضور الدولة في قرانا لا يزال خجولاً، حتى انها لم تتمكن بعد من الكشف على كل الأضرار الموجودة وهي لم تصل بعد إلى كافة القرى، كما ان كل المساعدات التي تقدم هي مساعدات غذائية، بينما نحن في حاجة للكهرباء والمياه والبنى التحتية، لذلك نأمل ان تصب المساعدات من قبل الجمعيات والهيئات المانحة في اتجاه تغطية الاحتياجات الأساسية والضرورية لهذه القرى. كذلك تم التأكيد على اهمية تعيين منسق من القرى الحدودية بين الوزارات والقيادات الامنية والعسكرية».

قبلان: العين على عون

في خطب الجمعة، قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان «إن العين اليوم على الرئيس جوزف عون وشجاعته الوطنية وحكمته». ولفت إلى «أن الحكومة مطالبة بموقف يليق بوطنيتنا وبحجم المخاطر التي تتهدّدنا، والنزول على الشروط الأمريكية بمثابة تدمير شامل لكل البنية التحتية ولقوة وثبات واستقرار لبنان».

وشدد على «وجوب ان تلتفت الحكومة اللبنانية وتأخذ بعين الاعتبار حجم الكارثة المالية والاقتصادية، التي ستنفجر وخاصة مع طاحونة التعريفات الجمركية التي أغرق الرئيس ترامب بها العالم»…

وأضاف: «ما نريده حكومة قوة وطنية وعيش مشترك وضمانات اجتماعية وسياسات صحية وتربوية ومالية ويد لبنانية محمية. فاللحظة لقراءة لبنان بشعبه وناسه ومخاطر المنطقة الأمنية والاقتصادية، خاصة أن أسس المنطقة تهتزّ، ومعها تهتز أسس لبنان ووجوده. ما نريده حكومة على الأرض وفي الأسواق وفي كل القطاعات وعلى الحدود، وليس حكومة بالطيارة أو وراء المكاتب. ما نريده وطنياً جبهة داخلية قوية ومتضامنة ومتماسكة تقوم بمصالح لبنان، بعيداً عن لعبة الأحزاب وتناقضاتها التفصيلية، ولبنان لبنان وليس دفتر شروط على طاولة أحد في هذا العالم».

وتابع «ما نريده شعباً غارقاً بالمحبة لا الكراهية، ولا بالطائفية، ولا بجِهات داخلية موظفة للفتنة والتمزيق الوطني. فالمسيحية الوجه الآخر للإسلام، والعائلة المسيحية رئة العائلة الإسلامية، ومصالح الشارع المسيحي من مصالح الشارع المسلم، في بلد يتشارك فيه المسلم والمسيحي أنفاس الحياة الوطنية، فلا للضغينة ولا للأحقاد، ولا للإعلام المرتزق، نعم للأخلاقية الوطنية التي يمتاز بها الشعب اللبناني».

الجيش يضبط شاحنة أسلحة

وضبطت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، الجمعة، شاحنة محملة بالأسلحة في منطقة حي الشعب ـ بعلبك شرقي لبنان. وأوقف الجيش اللبناني مواطنين وشخص من التابعية السورية في بعلبك لحيازتهم أسلحة حربية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه «ضبطت دورية من مديرية المخابرات، تؤازرها وحدة من الجيش، شاحنة بداخلها كمية من الأسلحة الحربية والذخائر، بالإضافة إلى كمية من المخدرات، وذلك في منطقة حي الشعب – بعلبك».

وأضاف البيان أن وحدة من الجيش أوقفت « في منطقة يونين – بعلبك المواطن (ز.ك.) لحيازته سلاحاً حربياً وكمية من الذخائر.

كذلك أوقفت الوحدة في منطقة الطيبة ـ بعلبك المواطن (ه.ا.) والسوري (ن.م.) لإطلاقهما النار وحيازتهما سلاحا حربيا وكمية من الذخائر». وسلمت المضبوطات، حسب البيان «وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».