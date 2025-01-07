إسرائيل تغتال 3 فلسطينيين في طوباس ونابلس

الضفة الغربية – «القدس العربي»: استُشهد ثلاثة فلسطينيين في نابلس وطوباس، وأصيب جندي إسرائيلي خلال اقتحامات واعتقالات واشتباكات لقوات الاحتلال التي أعلنت تنفيذ “عملية عسكرية” في الأغوار.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، ومصادر رسمية فقد ارتقى شهيدان إثر قصف من طائرة مسيّرة على بلدة طمون قضاء طوباس، أحدهما اختطف جيش الاحتلال جثمانه ولم تعرف هويته، بينما الشهيد الثاني هو سليمان قطيشات.

وأكدت الوزارة ارتقاء شهيد ثالث قرب نابلس، وقالت مصادر محلية إن الشهيد هو جعفر دبابسة، وهو أسير سابق وارتقى في اشتباك في طلوزة.

ونعت “كتائب الشهيد عز الدين القسام”، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، “الشهيد القسامي المجاهد” دبابسة، وقالت إنها “تستذكر مسيرة شهيدها القائد الذي كانت له صولات وجولات في مقارعة العدو الصهيوني انطلاقا من انتفاضة الأقصى مرورا بهبة القدس ووصولا إلى طوفان الأقصى”.

في سياق مواز، أقر جيش الاحتلال أنه استخدم سيارة إسعاف في نقل جنوده إلى قلب مخيم بلاطة شرقي نابلس، كما أعلن إطلاق عملية عسكرية في محافظة غور الأردن شرقي الضفة الغربية المحتلة.