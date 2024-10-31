إسرائيل تغتال 4 فلسطينيين في طولكرم وتهدم مقرّ «الأونروا» في نور شمس

القدس ـ «القدس العربي» ـ وكالات: استشهد أربعة فلسطينيين أمس الخميس ومساء أمس الأول الأربعاء خلال عمليتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي طولكرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية ولجنة شعبية.

وزعم جيش الاحتلال في بيان أنّ قواته قامت “بتصفية الإرهابي حسام ملاح وهو ناشط بارز في حركة “حماس” وشارك في التخطيط لهجمات إرهابية” .

من جهتها، نعت “كتائب عز الدين القسام” – الجناح العسكري لحركة “حماس”، في بيان “الشهيد القسامي المجاهد حسام بسام الملاح”.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ اندلاع الحرب برصاص جيش الاحتلال أو مستوطنين الى 750، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وهدم جيش الاحتلال خلال هجومه مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم نور شمس في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 3 أيام من إقرار تشريع يحظر أنشطتها.