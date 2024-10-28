إسرائيل تغلق المبنى الرئيسي لمطار بن غوريون

تل أبيب: أعلنت هيئة البث الإسرائيلي، أنه سيتم إغلاق المبنى الرئيسي في مطار بن غوريون بتل أبيب أمام الرحلات الجوية الدولية لمدة 5 أشهر.

وقالت في خبر نشرته، الاثنين، إن إعلان إغلاق المبنى الرئيسي لمطار بن غوريون جاء على خلفية تعليق شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى تل أبيب.

وذكرت أنه سيتم إغلاق المبنى الرئيسي للمطار أمام الرحلات الدولية اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني حتى نهاية مارس/ آذار.

وتواصل إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتشن حربا واسعة على لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما تنفذ إسرائيل غارات جوية دموية على اليمن وسوريا، وتتبادل ضربات جوية مع إيران من حين لآخر، وسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة.

(الأناضول)