سياسة | دولي

إسرائيل تغلق جميع شواطئ تل أبيب بسبب مخاوف التلوث

17 - سبتمبر - 2024

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تل أبيب: أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية  صباح اليوم الثلاثاء ، في إشعار غير عادي إغلاق جميع شواطئ تل أبيب بسبب الخوف من التلوث.

وقالت الوزارة ، في بيان أوردته قناة 14 الإسرائيلية ، إن “شواطئ تل أبيب محظورة للاستحمام في ضوء توصية وزارة الصحة بشأن الخوف من تلوث مياه البحر”.

وأشارت  القناة إلى أن قيادة الجبهة الداخلية أمرت ، قبل أسابيع في الصباح التالي للهجوم الاستباقي على حزب الله اللبناني ، بإغلاق العديد من الشواطئ في إسرائيل.

( د ب أ )

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 17, 2024 الساعة 9:30 ص

    هه عندما ينقلب السحر على السحرة من بني صهيون الذين عاثوا سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

    رد

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