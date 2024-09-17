إسرائيل تغلق جميع شواطئ تل أبيب بسبب مخاوف التلوث

تل أبيب: أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء ، في إشعار غير عادي إغلاق جميع شواطئ تل أبيب بسبب الخوف من التلوث.

وقالت الوزارة ، في بيان أوردته قناة 14 الإسرائيلية ، إن “شواطئ تل أبيب محظورة للاستحمام في ضوء توصية وزارة الصحة بشأن الخوف من تلوث مياه البحر”.

وأشارت القناة إلى أن قيادة الجبهة الداخلية أمرت ، قبل أسابيع في الصباح التالي للهجوم الاستباقي على حزب الله اللبناني ، بإغلاق العديد من الشواطئ في إسرائيل.

( د ب أ )