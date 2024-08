إسرائيل تغلق مقر الحزب الشيوعي بحيفا لمنع عرض فيلم عن جنين وغزة

القدس: أغلقت الشرطة الإسرائيلية، الإثنين، مقر الحزب الشيوعي بإسرائيل لمدة يوم، لمنع عرض فيلم عن مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة والاحتجاج على حرب غزة.

وقالت “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” في منشور على منصة إكس: “هذه هي الفاشية، بعد استجواب رئيسة فرع الحزب الشيوعي في حيفا ريم حزان، أمرت الشرطة الإسرائيلية بإغلاق مقر الحزب طوال اليوم بسبب عرض فيلم لمحمد بكري ينتقد الاحتلال”.

وأشارت “الجبهة الديمقراطية” التي تمثل الحزب الشيوعي بالكنيست الإسرائيلي إلى أن الشرطة “قررت في نهاية التحقيق مع حزان إغلاق مقر الحزب، وذلك لمنع عرض فيلم الفنان محمد بكري الجديد (جَنين جِنين)، وإقامة نشاط ضد الحرب العدوانية على غزة”.

Israel Police ordered the closure of the Hadash party branch in Haifa for ten hours over a planned screening of a film by Palestinian director Mohamad Bakri about IDF activities in the West Bank city of Jeninhttps://t.co/Pz3p34TClo

