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إسرائيل تفرج عن أسرى فلسطينيين اعتقلتهم من قطاع غزة- (فيديو)

منذ 21 دقيقة

لقطة شاشة لأسرى فلسطينيين

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غزة: أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، بشكل مفاجئ عن عدد من الأسرى الفلسطينيين كان اعتقلتهم من قطاع غزة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة “حماس” على قناته في تلغرام، “بوصول عدد من الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة”.

ونشر المكتب أسماء عشرة من الأسرى المفرج عنهم، ومعظمهم مسنون، كما نشر صورة أحدهم، مشيرا إلى أنه “لا يقوى على الحركة وعليه آثار تعذيب واضحة”.

وكانت مصادر محلية طلبت عدم الكشف عن هويتها قالت إن “قرابة 80 أسيرا فلسطينيا من مختلف مناطق قطاع غزة، دخلوا القطاع صباح اليوم عبر بوابة “كيسوفيم” بالسياج الفاصل شرقي مدينة خان يونس (جنوب)”.

من جانبها، ذكرت مصادر طبية أن 10 أسرى ممن أفرج عنهم وصلوا إلى مستشفى “شهداء الأقصى” في مدينة دير البلح (وسط) وهم في “حالة جسدية مزرية نتيجة التعذيب والظروف القاسية التي عاشوها في سجون الاحتلال”.

وأوضحت المصادر أن الطواقم الطبية تجري الفحوص اللازمة للأسرى، في انتظار وصول ذويهم، مشيرة إلى أن أحدهم “وصل بحالة صعبة للغاية ولا يقوى على الحركة وعليه آثار تعذيب واضحة”.

وسبق أن أفرجت إسرائيل عن مئات الأسرى الذين اعتقلتهم من قطاع غزة وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي 18 مارس/ آذار الماضي تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي استمر 58 يوما واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وبدعم أمريكي أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)

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