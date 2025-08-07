سياسة | عربي | فلسطين

إسرائيل تفرج عن جثمان الشهيد الفلسطيني عودة الهذالين

منذ ساعتين

دماء الشهيد عودة الهذالين في مكان استشهاده

رام الله: أفرج الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن جثمان الفلسطيني عودة الهذالين المشارك في إنتاج فيلم وثائقي فاز بأوسكار 2025 والذي قتله مستوطن بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الشيخ إبراهيم الهذالين، أحد وجهاء عشيرة الهذالين، إن الجيش الإسرائيلي “سلّم جثمان الشاب عودة الهذالين (31 عاما) لذويه صباح اليوم قرب حاجز ميتار العسكري جنوب بلدة الظاهرية، تمهيدا لدفنه في مقبرة القرية”.

وأضاف أن الجيش نشر قواته وأقام حاجزين عسكريين في الطريق المؤدية إلى القرية، “في محاولة لمنع المواطنين من المشاركة في التشييع”.

وفي 28 يوليو/ تموز الماضي كان الهذالين يحتج مع آخرين على التجريف الإسرائيلي لأراضي قريته “أم الخير” بمنطقة مسافِر يطا جنوب مدينة الخليل.

وآنذاك أطلق مستوطن إسرائيلي الرصاص على الهذالين، الذي نُقل جريحا بمركبة إسعاف، قبل أن يعلن بعد ساعات عن مقتله.

ومنع الجيش الإسرائيلي إقامة بيت عزاء للهذالين، وأجبر المعزين والصحافيين والمتضامنين على إخلاء خيمة عزاء مقامة له، وأعلنها “منطقة عسكرية مغلقة”.

والهذالين مدرس بوزارة التربية والتعليم وأب لثلاثة أطفال أكبرهم عمره 6 سنوات، وكان أحد المشاركين في إنتاج فيلم “لا أرض أخرى” (No Other Land)، الفائز بجائزة أوسكار أفضل وثائقي طويل عام 2025.

ويركز الفيلم على التهجير القسري الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين في منطقة مسافر يطا، وما يرافقه من عمليات هدم منازل، ضمن سياسة استيطانية ممنهجة تنتهك القانون الدولي.

(الأناضول)

