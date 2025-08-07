إسرائيل تفرج عن جثمان الشهيد الفلسطيني عودة الهذالين

رام الله: أفرج الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن جثمان الفلسطيني عودة الهذالين المشارك في إنتاج فيلم وثائقي فاز بأوسكار 2025 والذي قتله مستوطن بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الشيخ إبراهيم الهذالين، أحد وجهاء عشيرة الهذالين، إن الجيش الإسرائيلي “سلّم جثمان الشاب عودة الهذالين (31 عاما) لذويه صباح اليوم قرب حاجز ميتار العسكري جنوب بلدة الظاهرية، تمهيدا لدفنه في مقبرة القرية”.

جثمان الشهيد عودة الهذالين يصل قريته أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، بعد أن تمكنت نساء القرية بحراكهن الشعبي وإضرابهن عن الطعام، إجبار الاحتلال على تسليم جثمانه دون شروط. pic.twitter.com/bjPrqhypEM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 7, 2025

وأضاف أن الجيش نشر قواته وأقام حاجزين عسكريين في الطريق المؤدية إلى القرية، “في محاولة لمنع المواطنين من المشاركة في التشييع”.

وفي 28 يوليو/ تموز الماضي كان الهذالين يحتج مع آخرين على التجريف الإسرائيلي لأراضي قريته “أم الخير” بمنطقة مسافِر يطا جنوب مدينة الخليل.

وآنذاك أطلق مستوطن إسرائيلي الرصاص على الهذالين، الذي نُقل جريحا بمركبة إسعاف، قبل أن يعلن بعد ساعات عن مقتله.

#فيديو | قوات الاحتلال تسلّم جثمان الشهيد عودة الهذالين، بعد خوض 70 سيدة من قرية أم الخير، بمسافر يطا جنوب الخليل، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام للمطالبة بتسليم الجثمان. – سيتم تشييع الشهيد الهذالين اليوم في القرية pic.twitter.com/WA9GcvXh9a — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 7, 2025

ومنع الجيش الإسرائيلي إقامة بيت عزاء للهذالين، وأجبر المعزين والصحافيين والمتضامنين على إخلاء خيمة عزاء مقامة له، وأعلنها “منطقة عسكرية مغلقة”.

والهذالين مدرس بوزارة التربية والتعليم وأب لثلاثة أطفال أكبرهم عمره 6 سنوات، وكان أحد المشاركين في إنتاج فيلم “لا أرض أخرى” (No Other Land)، الفائز بجائزة أوسكار أفضل وثائقي طويل عام 2025.

ويركز الفيلم على التهجير القسري الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين في منطقة مسافر يطا، وما يرافقه من عمليات هدم منازل، ضمن سياسة استيطانية ممنهجة تنتهك القانون الدولي.

بالدموع.. أهالي قرية أم الخير بمسافر يطا يودعون الشهيد عودة الهذالين الذي قتله مستوطن بعد أن أطلق عليه النار قبل أيام، واحتجز الاحتلال جثمانه إلى أن تمكنت نساء القرية من تحريره إثر إضرابهم عن الطعام. pic.twitter.com/iUvmMlQUiY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 7, 2025

(الأناضول)