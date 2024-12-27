إسرائيل تفرج عن سوريين اعتقلتهما في جنوب لبنان

تل أبيب: أفرجت إسرائيل، الجمعة، عن سوريين اعتقلهما الجيش الإسرائيلي الخميس، في جنوب لبنان.

وقالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، إن “القوات الإسرائيلية حررت المعتقلين السوريين أحمد أمين، وطاهر ريمي، اللذين اختطفتهما أمس (الخميس)، من وادي الحجير بجنوب لبنان”.

وأشارت الوكالة إلى أن “الجيش الإسرائيلي سلم المحررين إلى قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) في موقع العباد الإسرائيلي، ثم تسلمهما الصليب الأحمر اللبناني”.

والخميس، قال الجيش اللبناني في بيان إن آليات تابعة للجيش الإسرائيلي توغلت في عدة مناطق جنوبي البلاد، “في مواصلة لخرق اتفاق وقف إطلاق النار والاعتداء على سيادة لبنان”.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية حينها إن “آليات الجيش الإسرائيلي توغلت عبر وادي الحجير إلى بلدة القنطرة جنوبي لبنان”.

ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل و”حزب الله” بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و63 شهيدا و16 ألفا و663 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

(الأناضول)