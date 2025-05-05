إسرائيل تفرج عن 10 فلسطينيين من شمال غزة بحالة صحية “صعبة”

غزة: أفرجت إسرائيل، الاثنين، عن 10 أسرى فلسطينيين من شمال قطاع غزة، بحالة صحية “صعبة”، كانوا قد اعتقلوا خلال الإبادة الجماعية التي ترتكبها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفاد “مكتب إعلام الأسرى” التابع لحركة حماس، في بيان، بوصول 10 من الأسرى المفرج عنهم من سجن “سديه تيمان” الإسرائيلي إلى “مستشفى شهداء الأقصى” بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة في حالة صحية “صعبة” بسبب الإجراءات التعسفية التي تنفذها إدارة السجون بحقهم.

وأطلق سراح الأسرى عبر بوابة “كيسوفيم” شرق مدينة دير البلح (وسط)، ووصلوا بمركبات الصليب الأحمر إلى “مستشفى شهداء الأقصى”، لإجراء فحوصات طبية شاملة.

وسبق أن أفرجت إسرائيل عن مئات الأسرى الذين اعتقلتهم من قطاع غزة وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

(الأناضول)