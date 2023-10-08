إسرائيل تفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية- (فيديو)

رام الله: فرضَ الجيش الإسرائيلي، الأحد، إغلاقاً شاملاً على كافة محافظات الضفة الغربية.

وعَزَلَ جيش الاحتلال الإسرائيلي المحافظات عن بعضها، كما أغلق مداخل عدد من البلدات بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية.

و”أقام حواجز عسكرية في عدة مواقع، فيما أغلق كافة المحال التجارية في البلدات الواقعة على الشوارع الرئيسية التي يعبرها المستوطنون”.

كما أغلق الجيش أيضاً المدخل الرئيسي لمدينتي رام الله والبيرة بشكل كامل، إضافة لإغلاق كافة مداخل مدينة نابلس (شمال).

وتداول فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لإغلاق مداخل العديد من البلدات.

الضفة الغربية اغلاق شامل ومنع حركة التنقل الي في الحالات الانسانية واغلاق جميع مداخل و مخارج البلدات والمدن. pic.twitter.com/Jb72yci7iZ — 𝕏.🇵🇸 (@X_idfd) October 7, 2023

وقال شهود عيان إن “الجيش الإسرائيلي يطلق النار على كل مركبة تحاول الوصول لمدخل بلدة بيتا جنوبي نابلس”.

يأتي ذلك، عقب إطلاق فصائل فلسطينية في غزة عملية “طوفان الأقصى”؛ رداً على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، وشرعت طائراته في شن غارات في مناطق بغزة قال إنها أهداف تابعة لحماس”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، استشهاد 313 فلسطينياً وإصابة 1990 آخرين.

وأفادت القناة 12 العبرية، الأحد، بـ “مقتل 350 إسرائيلياً على الأقل”، فيما قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إن 1864 مصاباً نقلوا إلى المستشفيات، بينهم 19 بحالة حرجة و326 بحالة خطيرة و359 بحالة متوسطة.

(الأناضول)