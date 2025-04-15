إسرائيل تفرض اعتقالا إداريا على إغبارية

الناصرة – «القدس العربي»: استنكرت أحزاب وقوى وشخصيات في الداخل الفلسطيني قرار وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فرض الاعتقال الإداري على القيادي في «حركة أبناء البلد»، رجا إغبارية (74 عامًا)، لمدة 6 أشهر، بعد نحو أسبوع من اعتقاله من دون توجيه أي اتهام.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن إغبارية الذي يعدّ أحد قادة العمل الوطني الفلسطيني داخل أراضي 48، رجا وهو من مدينة أم الفحم، بعد اعتقاله لأيام وفرضت عليه حبسا منزليا.

وأصدرت «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» و«الحزب الشيوعي الإسرائيلي» بيانا يستنكران من خلاله قرار وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بإصدار أمر بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر ضد القيادي في حركة «أبناء البلد» رجا إغبارية (73 عامًا)، بعد أسبوع من اعتقاله دون تقديم لائحة اتهام ضده.

وجاء هذا القرار قبيل جلسة في محكمة الخضيرة أمس الثلاثاء كان من المتوقع – وفق ما أكده طاقم الدفاع عن إغبارية – أن يتم فيها إطلاق سراحه.

وجاء في البيان: «إننا في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي، نعتبر استخدام الاعتقال الإداري دون محاكمة أو توجيه تهم هو تجسيد صارخ للسياسات الفاشية والعسكرية الممنهجة التي لا زالت تستخدمها المؤسسة الحاكمة ضد الفلسطينيين، في محاولة لاستهداف القيادات الوطنية والنشطاء المطالبين بإنهاء العدوان والجرائم الإسرائيلية».

ونوه بيان الجبهة والحزب الشيوعي أن كاتس نفسه، «الذي أعلن بكل عنجهية إلغاء الاعتقالات الإدارية بحق إرهابيين يهود، يستقوي على ناشط سياسي معروف بمواقفه المشروعة منذ عشرات السنين، ما يؤكد مدى ضعف وهشاشة هذه القرارات ومن يقفون خلفها».

وأكد البيان: «رفض هذه الممارسات بشكل قاطع وما تشكله من محاولات لإعادة الجماهير العربية إلى أيام الحكم العسكري البغيض». وطالب بالإفراج الفوري عن إغبارية وكافة المعتقلين السياسيين.

وأصدر حزب «التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ»، بيانًا استنكر فيه قرار وزير الجيش «تحويل إغبارية، إلى الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، في خطوة يعتبرها التجمّع تصعيدًا خطيرًا في الملاحقة السياسيّة وانتقامًا مباشرًا من نشاطه ومواقفه الوطنية الثابتة.

وأكد في بيانه أن الاعتقال الإداري، الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد آلاف الفلسطينيين، «هو إجراء غير قانوني يتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية، حيث يُحتجز الأسير دون تهمة، ودون محاكمة عادلة، وبناءً على ما يُسمى “ملفًا سريًا” لا يُكشف له ولا لمحاميه».

وأضاف أن ذلك «يأتي في ظل سياسات إجرامية واضحة للانتقام والتنكيل بالفلسطينيين والقيادات السياسية».

واستنكرت الحركة العربية للتغيير، برئاسة النائب د. أحمد الطيبي، تحويل إغبارية إلى الاعتقال الإداري، دون محاكمة أو لائحة اتهام، وعدّته «إجراءً تعسفيًا خطيرًا يندرج ضمن نهج قمعي متصاعد ضد القيادات والنشطاء في الداخل».

وقالت إن «الاعتقال الإداري، الذي يستعمل ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم في هذه البلاد، والذي يطاول آلاف الفلسطينيين من أبناء شعبنا ومن بينهم العشرات من الداخل هو أداة قمعية وملاحقة سياسية تهدف لكم الأفواه ومنع أي نشاط إنساني مناهض لجرائم الحرب في غزة والضفة الغربية».