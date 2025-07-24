إسرائيل تقتل الصحافي آدم أبو هربيد وتصيب زوجته وأطفاله بغزة

غزة: قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، الصحافي الفلسطيني آدم أبو هربيد، وأصاب زوجته وأطفاله، إثر قصف استهدف خيمتهم التي كانوا يقطنونها وسط مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية إن أبو هربيد استشهد على الفور جراء غارة شنّتها طائرة مروحية إسرائيلية، فيما استشهد ثلاثة من أقاربه وأصيبت زوجته بجراح خطيرة، وأطفاله بجراح متوسطة.

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وبرز أبو هربيد، منذ بداية الحرب في تغطية الأحداث الميدانية رغم النزوح، والمجاعة، والخطر المستمر. وواصل عمله الصحافي من داخل القطاع في ظروف شديدة القسوة.

ويأتي استهدافه ضمن سلسلة هجمات طالت العاملين في الحقل الإعلامي، حيث أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد الصحافيين الذين قُتلوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 231 صحافيًا.

وتشنّ إسرائيل منذ ذلك التاريخ حرب إبادة جماعية على غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة أوامر محكمة العدل الدولية ونداءات المجتمع الدولي لوقفها.

وأسفرت هذه الإبادة، المدعومة أمريكيًا، عن أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مجاعة حادة وموجات نزوح كارثية.

(الأناضول)