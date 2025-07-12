إسرائيل تقتل شخصًا بغارة جوية على منزل جنوبي لبنان 

إسطنبول: استشهد شخص، السبت، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في منطقة وطى الخيام جنوبي لبنان، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، القائم منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن وزارة الصحة قولها إن “غارة العدو الإسرائيلي على منزل في وطى الخيام أدت إلى سقوط شهيد”.

وحتى الساعة 12:15 ت.غ، لم تُعلن الجهات الرسمية اللبنانية أي تفاصيل حول هوية الشهيد.

مسيرة إسرائيلية تستهدف منزلًا غير مأهول في وطى #الخيام pic.twitter.com/vB4IKR8u0B — Future TV :: News (@futuretvnews) July 12, 2025

كما لم يُصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا بخصوص الغارة، لكنه عادةً ما يزعم استهداف عناصر من “حزب الله” في عملياته جنوب لبنان.

وكانت إسرائيل قد شنت، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عدوانًا على لبنان، تحوّل، في 23 سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب واسعة، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر 2024، دخل اتفاق وقف إطلاق نار بين “حزب الله” وإسرائيل حيّز التنفيذ، لكن تل أبيب خرقت الاتفاق أكثر من 3 آلاف مرة، ما أدى إلى ما لا يقل عن 239 شهيدًا و551 جريحًا، بحسب بيانات رسمية.

ورغم سريان الاتفاق، يواصل الجيش الإسرائيلي احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب، سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.

(الأناضول)