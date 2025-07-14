قوات الاحتلال تقتل فلسطينيا شمال الضفة بدعوى محاولته تنفيذ هجوم 

جنود إسرائيليون عند نقطة تفتيش قرب جنين في الضفة الغربية المحتلة

جنين: استشهد فلسطيني، مساء الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ هجوم قرب إحدى المستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة.

عاجل | استشهاد الشاب يوسف وليد الشيخ إبراهيم، من بلدة كفر راعي، خلال اشتباكه المسلح مع جنود الاحتلال قرب مستوطنة “مافو دوتان” جنوب غرب جنين. pic.twitter.com/66qlheLFTh — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 14, 2025

وأعلن الجيش في بيان نشره عبر منصة “إكس” أنه رصد مسلحا بالقرب من مستوطنة ماعوز تسفي، حيث تم إطلاق النار تجاهه و”تصفيته”، دون وقوع إصابات في صفوف الجنود.

من جهتها، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلا عن مصادر عسكرية لم تسمّها، بأن “المسلح وصل بسيارته وأطلق النار باتجاه قوة عسكرية قرب مستوطنة مافو دوتان”، مضيفة: “تمت تصفيته في المكان، وعُثر في سيارته على سكاكين”.

يُذكر أن مستوطنتي ماعوز تسفي ومافو دوتان المتجاورتين تقعان جنوب غرب محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي ولا وسائل الإعلام العبرية حتى الآن عن هوية الفلسطيني.

(وكالات)