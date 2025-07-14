سياسة | عربي | فلسطين

قوات الاحتلال تقتل فلسطينيا شمال الضفة بدعوى محاولته تنفيذ هجوم 

منذ 42 دقيقة

جنود إسرائيليون عند نقطة تفتيش قرب جنين في الضفة الغربية المحتلة

حجم الخط
0

جنين: استشهد فلسطيني، مساء الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ هجوم قرب إحدى المستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الجيش في بيان نشره عبر منصة “إكس” أنه رصد مسلحا بالقرب من مستوطنة ماعوز تسفي، حيث تم إطلاق النار تجاهه و”تصفيته”، دون وقوع إصابات في صفوف الجنود.

من جهتها، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلا عن مصادر عسكرية لم تسمّها، بأن “المسلح وصل بسيارته وأطلق النار باتجاه قوة عسكرية قرب مستوطنة مافو دوتان”، مضيفة: “تمت تصفيته في المكان، وعُثر في سيارته على سكاكين”.

يُذكر أن مستوطنتي ماعوز تسفي ومافو دوتان المتجاورتين تقعان جنوب غرب محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي ولا وسائل الإعلام العبرية حتى الآن عن هوية الفلسطيني.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مستوطنون إسرائيليون يجرفون أراضي زراعية شمال الضفة الغربية- (صور)
12 - يوليو - 2025
شهيدان وعشرات الإصابات باعتداءات متصاعدة للمستوطنين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية- (فيديو)
11 - يوليو - 2025
إصابة 3 فلسطينيين باعتداء مستوطنين شمالي الضفة- (فيديو)
10 - يوليو - 2025
رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي: نرفض تهجير سكان المخيمات شمال الضفة بحجة إعادة الإعمار
10 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية