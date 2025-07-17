إسرائيل تقتل فلسطينيا في طوباس بعد اعتقاله

الضفة الغربية – «القدس العربي»: أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية في الضفة الغربية المحتلة عن انها أبلغت وزارة الصحة استشهاد المواطن فراس أحمد رجا صبح (47 عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس في وادي الفارعة في طوباس، واحتجاز جثمانه.

وكانت قوات خاصة للاحتلال حاصرت منزلا في مخيم الفارعة جنوب طوباس، صباح الخميس ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى إحدى الإصابات في جبل الثور، وأطلقت النار على صبح وأصابته قبل أن تعتقله.

كذلك أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية عن استشهاد المعتقل سمير محمد يوسف الرفاعي (53 عامًا)، من بلدة رمانة غرب جنين، فيما فجرت قوات الاحتلال 3 منازل في بلدة قباطية جنوب جنين، بالتوازي مع اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأشار بيان مشترك لـ»نادي الأسير» و»هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، إلى استشهاد الرفاعي، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، و«كانت قوات الاحتلال قد اعتقلته من منزله في العاشر من تموز/يوليو الجاري، حيث كان من المفترض أن تُعقد له الخميس جلسة أولى في محكمة «سالم» العسكرية، قبل أن تبلَّغ هيئة الشؤون المدنية باستشهاده».

وحسب تقارير طبية، كان الرفاعي يعاني قبل اعتقاله من مشاكل في القلب وبحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، فيما لم تقم سلطات الاحتلال بتقديم الرعاية اللازمة، دون معرفة تفاصيل ظروف الاعتقال.

وباستشهاد المعتقل الرفاعي، فإن عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ بدء الإبادة ارتفع إلى 74 شهيدًا، وهم فقط من عُرفت هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري. بينما بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967، بلغ 311 شهيدًا.

وشددت الهيئة والنادي على أن وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين أصبحت نتيجة حتمية، وتأخذ منحًى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرّضهم بشكل لحظي لجرائم ممنهجة، أبرزها التعذيب، والتجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، والتعمد فيفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، أبرزها مرض الجرب (السكايبيس)، فضلًا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة.

وفي جنين، فجّرت قوات الاحتلال ثلاثة منازل في بلدة قباطية جنوب جنين، تعود لعائلات الشهداء وائل إدريس لحلوح، ومحمد نزال، ومحمد زكارنة.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة قباطية بعدد كبير من الآليات العسكرية والجرافات، وداهمت عددًا من المنازل وأجبرت سكانها على مغادرتها وحولتها إلى ثكنات عسكرية. واحتجز جنود الاحتلال عدة شبان، ونكلوا بهم، واعتقلوا شقيقين بعد مداهمة منزلهما وتخريبه، فيما اعتدوا على شاب بالضرب المبرح.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اغتالت الشهيد وائل إدريس لحلوح، وهو منفذ عملية «محولا» قرب الأغوار الشمالية، في الأول من كانون أول/ديسمبر 2024، برفقة 3 مقاومين في غرفة زراعية ببلدة صير جنوب جنين.

فيما اغتالت الشهيد محمد نزال، وهو أحد منفذي عملية الفندق في قلقيلية، في 22 كانون ثاني/ يناير 2025 بعد محاصرته في منزل في بلدة برقين غرب جنين وقصفه بالصواريخ المحمولة على الكتف ومن ثم هدمه بالجرافات.

أما الشهيد محمد زكارنة، وهو أيضًا أحد منفذي عملية الفندق، فقد اغتيل بعد محاصرته في غرفة حديدية تحت الأرض قرب قرية مسلية جنوب جنين. يذكر أن الاحتلال كان قد أخطر العائلات الثلاث بهدم منازلهم في 20 حزيران/ يونيو الماضي.

وواكب الاقتحام وجود جرافة عسكرية وقوة مشاة كبيرة، داهمت منازل عدة وشرعت بتحطيم محتوياتها، كما أُخليت منازل في حارة الزكارنة ومنطقة الجلمة، وتحولت إلى نقاط عسكرية مغلقة وسط انتشار مكثف للجنود.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب المدينة، بغطاء من تعزيزات عسكرية كبيرة ووجود وحدات خاصة، واندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان الذين تصدوا للقوات بإلقاء عبوات محلية الصنع. وخلال الاقتحام، اعتُقل الشاب مجدي أبو ريالة وزوجته من منزلهما، إلى جانب الشاب رائد سوالمة في محاولة للضغط على شقيقه تامر لتسليم نفسه. كما تعرض عدد من الفلسطينيين لاعتداءات بالضرب.

يأتي هذا التصعيد في إطار الهجمة العسكرية الشاملة التي يشنها الاحتلال، خصوصا في جنين التي تتعرض لليوم الـ188 على التوالي لعدوان ممنهج يشمل اغتيالات ميدانية، وتدمير منازل، واعتقالات.

ورصدت «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان»، هدم سلطات الاحتلال في النصف الأول من العام الجاري، 588 منشأة تسببت في تضرر 843 مواطنا منهم 411 طفلًا.

وشنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات عنيفة، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات واسعة، واعتداءات على الفلسطينيين، وتفجير منازل شهداء.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية عبر حاجز حوارة، وداهمت مخيم بلاطة، حيث نفذت حملة اعتقالات شملت حمودة خديش وعدة شبان آخرين، إلى جانب عمليات دهم للمنازل واعتداءات على الفلسطينيين.

وفي محافظة الخليل، طاولت المداهمات بلدات حلحول ودورا وسعير، إضافة إلى منطقة المطينة في يطا، حيث نفذت القوات عمليات تفتيش واسعة لمنازل الفلسطينيين وأراضيهم.

كما امتدت الاقتحامات إلى قرية كفر زيباد في طولكرم، ومخيم عين السلطان في أريحا، حيث اعتُقل شاب بعد مداهمة منزله.