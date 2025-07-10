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إسرائيل تقتل فلسطينيا وتحتجز جثمانه وتعتقل أبناءه بمحافظة جنين- (فيديو)

منذ 30 دقيقة

الشهيد أحمد العمور. الصورة من مواقع التواصل

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القدس: استشهد فلسطيني، الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة رمانة غربي جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، واحتجز جثمانه واعتقل أبناؤه، وفق مصدر رسمي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن “هيئة الشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) أبلغت باستشهاد المواطن أحمد العمور 55 عاما في بلدة رمانة، واحتجاز جثمانه”.

بدورها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن “قوات الاحتلال أعدمت المواطن العمور بعد إطلاق الرصاص الحي عليه، من ثم دعسه بواسطة آليه عسكرية إسرائيلية في بلدة رمانة”.

وأشارت إلى أن “الاحتلال احتجز جثمان الشهيد واعتقل أبناءه”.

ولفتت إلى أن قوة عسكرية كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة رمانة فجرا، وداهمت عددا كبيرا من المنازل وحطمت محتوياتها، كما نشرت فرق القناصة في البلدة، وسط استنفار كبير، وشنت حملة اعتقالات واسعة في البلدة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر منصة “إكس”: “خلال عملية عسكرية لقوة تابعة للجيش الإسرائيلي في قرية رمانة، طعن فلسطيني جنديًا من الجيش وأصابه بجروح متوسطة”، وفق ادعائه.

وأضاف الجيش أن الفلسطيني “قُتل على يد القوة، بينما نُقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وفجر الخميس، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات واعتقل فلسطينيين في عدد من المدن والبلدات بالضفة، تركزت في مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس، بحسب مصادر محلية.

(الأناضول)

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