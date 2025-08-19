إسرائيل تقتل لاعب منتخب فلسطين السابق محمد شعلان بغزة وهو يحاول إطعام أطفاله

غزة: قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، اللاعب السابق في منتخب فلسطين لكرة السلة، أحد أبرز نجوم اللعبة بقطاع غزة، محمد شعلان، باستهدافه بالرصاص أثناء محاولته الوصول لمساعدات إنسانية لإطعام أطفاله، في مدينة خان يونس.

من وداع الشهيد محمد شعلان، لاعب منتخب فلسطين لكرة السلة وأحد أبرز نجوم الأندية المحلية، الملقب بـ “الزلزال” والذي استُشهد برصاص قوات الاحتلال أثناء محاولته الحصول على المساعدات الإنسانية في خانيونس لإطعام أطفاله. pic.twitter.com/zDkzCmLt31 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 19, 2025

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، عن مصادر محلية أن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شعلان (40 عاما) أثناء محاولته الوصول إلى المساعدات الإنسانية في خان يونس لإطعام أطفاله، ما أدى إلى استشهاده”.

وأشارت إلى أنه “اضطر إلى البحث عن الغذاء والدواء لطفلته المريضة مريم، التي تعاني من فشل كلوي وتسمّم حاد في الدم، وسط مناشداته المستمرة لإنقاذها وتوفير العلاج لها”.

ولعب شعلان مع عددٍ من فرق كرة السلة المحلية، أبرزها خدمات البريج، وخدمات المغازي، وخدمات خان يونس، وخدمات الشاطئ، وغزة الرياضي، وجمعية الشبان المسيحية، وخدمات جباليا، كما لعب في المنتخب الوطني لكرة السلة.

وارتفع عدد شهداء الحركة الرياضية في فلسطين إلى نحو 670 شهيدًا، إلى جانب تدمير قوات الاحتلال 288 منشأة رياضية وكشفية في قطاع غزّة والضفة الغربية المحتلة.

(وكالات)