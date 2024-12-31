إسرائيل تقتل نحو 13 ألف طالب فلسطيني منذ أكتوبر 2023

رام الله: أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي قتل نحو 13 ألف طالب من مدارس وجامعات قطاع غزة والضفة الغربية، وأصاب أكثر من 21 ألفا آخرين منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفادت الوزارة الفلسطينية برام الله، في معطيات الثلاثاء، “باستشهاد 12.790 من طلبة مدارس غزة و120 طالبا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023”.

وأضافت أنه جرى “إصابة 21.026 من طلبة مدارس غزة، و655 من طلبة مدارس الضفة، إضافة إلى أسر 548 طالبا من الضفة منذ 7 أكتوبر 2023”.

وأردفت الوزارة: “كما يستمر حرمان 788 ألف طالب وطالبة من دراستهم في المدارس والجامعات بقطاع غزة”.

وعلى صعيد الكوادر التعليمية، ذكرت الوزارة أنه “استشهد 630 وأصيب 3865 من كوادر مدارس غزة والضفة، واعتقل 185 في الضفة”.

وبخصوص الاعتداءات الإسرائيلية على المباني التعليمية أشارت الوزارة إلى “تعرض 425 مدرسة حكومية وجامعة ومبان تابعة لها، و65 تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، لقصف وتخريب، ما أدى إلى تضرر 171 منها بأضرار بالغة، وتدمير 77 بالكامل”.

كما “تعرضت 109 مدارس و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب” وفق البيان نفسه.

(الأناضول)