إسرائيل تقتل 12 فلسطينيا في غزة منذ فجر الجمعة 

غزة: استشهد 12 فلسطينيا بينهم 3 من منتظري المساعدات وأصيب عشرات آخرون، منذ فجر الجمعة، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار الإبادة الجماعية التي يواصل الجيش الإسرائيلي ارتكابها بحق الفلسطينيين في القطاع للشهر الـ22.

واستهدفت الهجمات الأخيرة شقة سكنية ومنزلا وخيام نازحين وتجمعات مدنيين، وفق ما أفادت مصادر طبية وشهود عيان.

ففي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون، بقصف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي.

كما استشهدت سيدة فلسطينية وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة قرب محطة طبريا غربي خان يونس.

وفي المناطق الجنوبية من خان يونس، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 73 آخرون من منتظري المساعدات، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص تجاههم.

أما في وسط القطاع، فاستشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية وسط مدينة دير البلح.

(الأناضول)