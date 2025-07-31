إسرائيل تقتل 13 فلسطينيا بينهم أطفال في قطاع غزة منذ فجر الخميس

غزة: استشهد 13 فلسطينيا بينهم أطفال، وأصيب آخرون، منذ فجر الخميس، جراء غارات إسرائيلية استهدفت 3 خيام تؤوي نازحين ومنزلا بمناطق متفرقة من قطاع غزة.

ففي شمال مدينة غزة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة تعود لعائلة السلفيتي، ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان.

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، استشهد 5 فلسطينيين نتيجة قصف من طائرة استطلاع على خيمة تؤوي نازحين بمنطقة البصة.

أما في مدينة خان يونس جنوب القطاع، فأسفرت غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في منطقة المواصي عن استشهاد 3 فلسطينيين، بينهم طفلان، وإصابة أكثر من 15 آخرين.

وفي منطقة “بئر 19” بالمواصي غرب خان يونس، استشهد طفلان في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين.

(الأناضول)