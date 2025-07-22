إسرائيل تقتل 19 فلسطينيا بهجمات متفرقة على غزة

غزة: استشهد 19 فلسطينيا وأصيب العشرات، منذ فجر الثلاثاء، جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق مختلفة من قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ نحو 22 شهرا.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 16 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال وإصابة أكثر من 25 آخرين في قصف استهدف خياما تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وذكرت المصادر وشهود عيان أن الشهداء وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي “أشلاء مقطعة” جراء سقوط قذيفتين مدفعيتين على خيام النازحين المجوعين وهم نيام في منطقة موقع بدر غربي غزة.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2025، تغلق إسرائيل جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

كما استشهد شاب فلسطيني في استهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات شرق مفترق النابلسي غرب مدينة غزة، وفق ذات المصادر.

وواصل الجيش الإسرائيلي خلال ساعات الليل تنفيذ عمليات نسف للمباني السكنية في المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، استشهد فلسطيني جراء القصف الإسرائيلي المكثف على مدينة دير البلح والمتزامن مع عملية برية جنوب المدينة.

وأفاد شهود عيان باندلاع اشتباكات وصفوها بالعنيفة بين مقاتلين يتبعون للفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة جنوب دير البلح.

والأحد، أصدر الجيش الإسرائيلي، للمرة الأولى إنذارات إخلاء إلى الفلسطينيين في المنطقة الجنوبية الغربية لدير البلح تمهيدا لتوسيع نطاق حرب الإبادة عبر تنفيذ عملية برية في المنطقة.

(الأناضول)