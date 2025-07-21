إسرائيل تقتل 20 فلسطينيا في قطاع غزة منذ فجر الاثنين 

غزة: استشهد 20 فلسطينيا، منذ فجر الاثنين، جراء استهداف إسرائيل بغارات جوية وقصف مدفعي وبالرصاص، خيام نازحين ومنازل ومنتظري مساعدات شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، وفق مصادر طبية.

ففي جنوب القطاع، أفادت المصادر الطبية بـ”سقوط 5 شهداء، منهم 4 هم أسرة كاملة، وعدد من المصابين، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في شارع الإسطبل بمنطقة المواصي غرب خان يونس”.

وأضافت أنه “سقط شهيدان، أحدهما طفل، وعدد من الجرحى، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب كافتيريا الأصدقاء بمواصي خان يونس”.

وفي وسط القطاع، أفادت المصادر بأن “شهيدين وعددا من الجرحى وصلوا مستشفى شهداء الأقصى جراء غارات جوية متواصلة وقصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار من الآليات طوال الليل استهدف المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة دير البلح”.

يأتي ذلك في أعقاب إصدار الجيش الإسرائيلي أمس الأحد أمر إخلاء جديدا لمناطق واسعة من دير البلح، أعقبه حركة نزوح للفلسطينيين تواصلت الليلة الماضية باتجاه مناطق أخرى.

وأفادت المصادر نفسها بـ”وصول جثامين 5 شهداء إلى مستشفى الشفاء جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منتظري مساعدات ليلاً قرب محور نتساريم وسط القطاع”.

أما في شمال القطاع، فأكدت المصادر الطبية “وصول 5 شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى الشفاء إثر استهدافين من مسيرات إسرائيلية على دوار النزلة في جباليا النزلة وفي جباليا البلد”.

كما أفادت بـ”سقوط شهيد وعدد من المصابين باستهداف طائرات الاحتلال مبنى سكنيا على مفترق ستيبس بشارع النصر غربي مدينة غزة”.

وفي الشمال أيضا، أصيب طفل جراء استهداف طائرات إسرائيلية روضة أطفال قرب مخيم للنازحين في محيط متنزه البلدية بحي الرمال غربي مدينة غزة، وفق المصادر نفسها.

(الأناضول)