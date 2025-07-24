إسرائيل تقتل 23 فلسطينيا في غزة منذ فجر الخميس

غزة: استشهد 23 فلسطينيا بينهم 9 من منتظري المساعدات وأصيب عشرات آخرون، منذ فجر الخميس، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة.

وقتل الجيش الإسرائيلي 9 فلسطينيين، بينهم سيدة، وأصاب العشرات، بقصف مدفعي استهدف مدنيين أثناء انتظارهم للمساعدات قرب موقع زيكيم شمال غرب القطاع.

كما استشهد 4 فلسطينيين، بينهم سيدة، في قصف مروحي على خيمة نازحين بمدينة غزة.

وفي وسط وجنوب القطاع، استشهد 3 فلسطينيين، بقصف مدفعي استهدف أبراج القسطل شرقي دير البلح، واستشهدت فلسطينية أخرى في قصف جوي استهدف شقة بمخيم البريج.

كما استشهد 3 فلسطينيين إثر قصف لشقة في برج الصالحي بمخيم النصيرات، فيما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف منزل بمخيم البريج.

وفي جنوب القطاع، استشهد فلسطينيان بقصف استهدف خيمة غرب خان يونس.

(الأناضول)