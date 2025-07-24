سياسة | عربي | فلسطين

إسرائيل تقتل 23 فلسطينيا في غزة منذ فجر الخميس

منذ 15 دقيقة

حجم الخط
0

غزة: استشهد 23 فلسطينيا بينهم 9 من منتظري المساعدات وأصيب عشرات آخرون، منذ فجر الخميس، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة.

وقتل الجيش الإسرائيلي 9 فلسطينيين، بينهم سيدة، وأصاب العشرات، بقصف مدفعي استهدف مدنيين أثناء انتظارهم للمساعدات قرب موقع زيكيم شمال غرب القطاع.

كما استشهد 4 فلسطينيين، بينهم سيدة، في قصف مروحي على خيمة نازحين بمدينة غزة.

وفي وسط وجنوب القطاع، استشهد  3 فلسطينيين، بقصف مدفعي استهدف أبراج القسطل شرقي دير البلح، واستشهدت  فلسطينية أخرى في قصف جوي استهدف شقة بمخيم البريج.

كما استشهد 3 فلسطينيين إثر قصف لشقة في برج الصالحي بمخيم النصيرات، فيما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف منزل بمخيم البريج.

وفي جنوب القطاع، استشهد فلسطينيان بقصف استهدف خيمة غرب خان يونس.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إسرائيل تدرس رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة
منذ ساعة واحدة
قيادية في حزب الخضر الألماني تطالب بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين
منذ ساعتين
الناشط التونسي حاتم العويني لـ”القدس العربي”: نتجه لكسر الحصار على غزة ونتوقع أن تواجه “حنظلة” مصير “مادلين”
منذ 3 ساعات
تعليق عن غزة في مجلة بريطانية ساخرة يودي بمتظاهر سلمي للاعتقال والاستجواب بموجب قانون الإرهاب
منذ 21 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية