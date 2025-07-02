 إسرائيل تقتل 29 فلسطينيا بينهم 10 من منتظري المساعدات في قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة: استشهد 29 فلسطينيا بينهم 10 من منتظري المساعدات بهجمات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بـ”استشهاد مواطنين، في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة في منطقة مواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع”، مشيرة إلى أن مواطنين استشهدا في قصف إسرائيلي قرب عمارة جاسر وسط مدينة خان يونس.

وأشارت إلى “استشهاد مواطن جراء قصف إسرائيلي لخيمة نازحين في محيط مخيم الصمود غربي خان يونس” لافتة إلى “استشهاد مواطن في قصف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين قرب المستشفى البريطاني في منطقة مواصي خان يونس”.

وأوضحت أن “خمسة شهداء ارتقوا وأصيب العشرات، في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في منطقة المواصي”.

بدوره، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بـ”وقوع أربعة شهداء ومصابين، في قصف إسرائيلي على منزل في شارع يافا شمال شرقي مدينة غزة”.

أما في وسط القطاع، فاستشهد 10 فلسطينيين وأصيب أكثر من 50 آخرين، بعدما استهدف الجيش الإسرائيلي منتظري مساعدات بالرصاص الحي في شارع صلاح الدين، جنوب منطقة وادي غزة، وفي محور نتساريم.

(وكالات)