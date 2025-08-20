إسرائيل تقتل 33 فلسطينيا في غزة وتكثف هجومها على حي الزيتون 

غزة: قتل الجيش الإسرائيلي 33 فلسطينيا في قطاع غزة منذ فجر الأربعاء، بينهم 8 من منتظري المساعدات، في إطار حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

واستشهد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة، هم زوجان وأطفالهما، إثر غارة جوية استهدفت خيمة نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي غارة أخرى، استشهد 4 فلسطينيين بينهم أطفال في خيمة للنازحين قرب الجامعة الإسلامية بمدينة غزة.

كما استشهد طفلان وأصيب آخرون في قصف على منزل قرب شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب المدينة.

وفي حي الزيتون، استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى الأوقاف الذي يؤوي نازحين في شارع البساتين، ما أدى إلى اندلاع حريق بالمكان.

وأفاد شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات تفجير وتدمير منازل المواطنين في حيي الزيتون والصبرة مدينة غزة.

وأوضح الشهود أن دوي انفجارات مرتفعة يسمع، وأعمدة دخان كثيفة تشاهد من مناطق مختلفة من قطاع غزة جراء القصف الجوي والمدفعي لحي الزيتون.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 11 أغسطس/ آب عمليات قتل وتهجير قسري وتدمير منازل بحي الزيتون، في إطار خطة تدريجية لإعادة احتلال قطاع غزة.

وفي 8 أغسطس/ آب الجاري، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير الفلسطينيين البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

كما استشهد 8 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء انتظارهم المساعدات شمال مخيم النصيرات، بحسب مستشفى العودة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف مروحية إسرائيلية استهدف شقة في شارع العشرين بالمخيم.

وفي غارة أخرى، استشهد فلسطينيان أحدهما طفلة وأصيب آخرون إثر قصف منزل لعائلة درويش قرب مقبرة السوارحة غرب النصيرات.

كما استشهد فلسطيني في غارة استهدفت منزلا قرب مخبز الحاج بالمخيم ذاته.

واستشهدت سيدة وطفلاها، أحدهما رضيع، في قصف جوي استهدف منزل عائلة أبو سحلول بمخيم خان يونس.

كما أصيب 12 فلسطينيا بجروح في غارة لطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين قرب مستشفى الهلال الميداني في مواصي خان يونس.

(الأناضول)