إسرائيل تقتل 53 فلسطينيا بينهم 15 من منتظري المساعدات في غزة- (فيديو)

غزة: استُشهد 53 فلسطينيا بينهم 15 من منتظري المساعدات وأصيب آخرون، الثلاثاء، في هجمات شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، ضمن حرب إبادة جماعية متواصلة منذ 22 شهرا.

واستهدفت الهجمات منازل بمدينة غزة وخياما تؤوي نازحين غربا ومنتظري مساعدات جنوب ووسط القطاع، وفق ما أوردته مصادر طبية وشهود عيان.

لحظات مؤثرة.. أم تحتضن نجلها خلال نقله في سيارة الإسعاف بعد إصابته في قصف للاحتلال على مدينة غزة. pic.twitter.com/uMtYJfOeww — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 12, 2025

وفي أحدث الهجمات، قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين من منتظري المساعدات شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وقبل ذلك، قتل 49 فلسطينيا بهجمات متفرقة على القطاع.

غزة والشمال

قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين وأصاب أكثر من 50 آخرين باستهداف مسيرة لسوق شعبي في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

View this post on Instagram A post shared by 🇵🇸 عين على فلسطين | Eye on Palestine (@eye.on.palestine)

وفي شمال غرب قطاع غزة، قتل الجيش فلسطينيين اثنين من منتظري المساعدات قرب نقطة زكيم.

وفي مدينة غزة، استشهد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعين لمدنيين، الأول في سوق المغربي المكتظ بشارع الثلاثيني وأسفر عن استشهاد 4، والثاني قرب مفترق العباس غرب المدينة وأسفر عن مقتل اثنين.

كما استشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الحصري في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستشهد 4 فلسطينيين وفقد آخرون في قصف إسرائيل منزلا لعائلة النديم في “شارع النديم” بحي الزيتون.

وفي جنوب المدينة، استشهد فلسطيني وفقد آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة سلمي غرب الكلية الجامعية.

كما استهدفت آليات الجيش الإسرائيلي بقذيفة سطح منزل لعائلة الهبيل في منطقة “البلاخية” بمخيم الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة، دون الإبلاغ عن إصابات.

واستُشهد 7 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين، 4 منهم إثر قصف شقة سكنية في منطقة الصحابة بمدينة غزة، و3 باستهداف تجمع لمدنيين قرب بركة الشيخ رضوان شمال المدينة.

وسط القطاع

استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية شرق المحافظة الوسطى.

كما استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب 11 آخرون من منتظري المساعدات الأمريكية ـ الإسرائيلية بنيران الجيش الإسرائيلي قرب نقطة التوزيع في محيط محور نتساريم.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف بـ”مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية”، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة أمميا.

ومنذ بدء هذه الآلية، وصل عدد الضحايا الفلسطينيين إلى ألف و807 شهداء، و13 ألفا و21 مصابا، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار يوميا على منتظري المساعدات، بحسب معطيات وزارة الصحة بغزة الاثنين.

جنوب القطاع

أما جنوب القطاع، فاستُشهد 7 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين، الأولى استهدفت تجمعا لمدنيين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، والثانية استهدفت خياما تؤوي ناحين في منطقة الصناعة غربي المدينة.

عاجل| طائرات الاحتلال تشن غارات وسط مدينة خانيونس، بالتزامن مع عمليات نسف للمنازل السكنية. pic.twitter.com/Pwdi96TkT6 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 12, 2025

كما استُشهد 5 فلسطينيين بينهم أب وأم وطفلاهما وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في حارة المجايدة بمنطقة المواصي بخان يونس.

واستشهد 4 فلسطينيين من منتظري المساعدات الأمريكية برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مركز التوزيع جنوبي خان يونس.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و499 شهيدا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.