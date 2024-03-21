سياسة | دولي

إسرائيل تقدم ضمانات “مزعومة” لأمريكا بشأن استخدام الأسلحة

21 - مارس - 2024

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واشنطن:  قال مسؤول أمريكي يوم الأربعاء إن إسرائيل قدمت ضمانات  مكتوبة بناء على طلب من وزارة الخارجية الأمريكية تنص على أن استخدامها للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة لا ينتهك القوانين الإنسانية في غزة.

وكان أمام إسرائيل مهلة حتى يوم الأحد لتقديم الضمانات المكتوبة. وستقوم وزارة الخارجية بحلول أوائل شهر مايو أيار بتقييم ما إذا كانت الضمانات الإسرائيلية ذات مصداقية وسترفع تقريرا إلى الكونجرس الأمريكي.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، الثلاثاء، إن استمرار الأعمال العدائية في قطاع غزة، يشير إلى أن تأكيدات إسرائيل لإدارة الرئيس جو بايدن باستخدام الأسلحة الأمريكية بشكل قانوني “ليست ذات مصداقية”.
وأوضحت سارة ياغر، مديرة مكتب “هيومن رايتس ووتش” بواشنطن، في بيان، أن “هناك أسباب وجيهة وراء حظر القانون الأمريكي دعم الأسلحة للحكومات التي تمنع المساعدات المنقذة للحياة أو تنتهك القانون الدولي بأسلحة أمريكية”.

وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن نحو 32 ألف شخص استشهدوا في الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة منذ 7 أكتوبر.

وكان الرئيس جو بايدن قد أصدر الشهر الماضي مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي تذكّر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بالالتزام بالقانون الدولي.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 21, 2024 الساعة 4:56 ص

    لا وثوق في عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو ✌️🇵🇸✌️

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